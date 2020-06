La nouvelle série Stop-Motion de Hulu – / Film

Si vous avez pris Le Trône de Fer, l’a passé à travers un filtre de style Playmobil mignonne, et a mis les producteurs exécutifs de Poulet Robot derrière, vous obtiendrez Épées croisées, la nouvelle série animée en stop motion à venir à Hulu. Poulet Robot producteurs exécutifs John Harvatine IV et Tom Root a créé et écrit la série animée en stop-motion de 10 épisodes, qui ne fait appel qu’à la marque de blagues loufoques et torrides que leurs fans adorent, maintenant dans un cadre médiéval. Regarder le Épées croisées bande-annonce ci-dessous.

Trailer des épées

Nicholas Hoult a trouvé une niche pour lui-même dans la comédie historique, que ce soit devant la caméra ou en exprimant un personnage animé en stop-motion mignonne dans une nouvelle série Hulu. Hoult incarne Patrick, un écuyer de bonne humeur qui rêve de servir le royaume en tant que membre de la garde royale, mais se rend compte que les règles de son royaume sont mauvaises, des psychopathes alcooliques qui traitent leurs sujets comme des pions de guerre et des objets sexuels. C’est comme Le Trône de Fer s’il s’agissait d’un dessin animé conscient de lui-même qui n’avait pas peur de renverser des seaux de sang et d’agiter des appendices animés.

Rejoindre Hoult dans la distribution vocale est une légende de l’animation vocale Tara Strong, aussi bien que Adam Ray, Tony Hale, Luke Evans, Seth Green, Alanna Ubach, Adam Pally, Yvette Nicole Brown, Maya Erskine, Breckin Meyer, et Wendi McClendon-Covey.

Le style d’animation inspiré de Playmobil est unique et ludique, et Hoult donne une performance énergique, presque méconnaissable en tant que leader. Il semble que le genre de tarif animé pour adultes que vous attendez des créateurs de Poulet Robot, et celui qui aidera Hulu à rivaliser avec l’abondant tarif d’animation de Netflix. Il semble que les plateformes de streaming tentent de puiser dans le marché de la comédie animée pour adultes avec leurs titres originaux, comme Netflix Big Mouth et Bojack Horseman, et Apple TV + Parc central. Épées croisées sera probablement un concurrent sérieux pour Hulu.

Voici le synopsis de Épées croisées:

Patrick est un paysan au bon cœur qui obtient un poste d’écuyer convoité au château royal, mais son travail de rêve se transforme rapidement en cauchemar lorsqu’il apprend que son royaume bien-aimé est dirigé par un nid de frelons de monarques, escrocs et charlatans excités. Pire encore, la valeur de Patrick a fait de lui le mouton noir de sa famille, et maintenant ses frères et sœurs criminels sont revenus pour faire de sa vie un enfer. Guerre, meurtre, nudité frontale totale – qui savait que les gens aux couleurs vives menaient une vie aussi excitante?

Les 10 épisodes de Épées croisées fait ses débuts sur Hulu le 12 juin 2020.

