La nouvelle série d’offres de cartes microSD d’Amazon offre des remises massives allant jusqu’à 267 $

Si vous avez raté votre chance de faire le plein des solutions de stockage externe abordables pour votre combiné Android ou iPhone il y a quelques semaines pour une raison quelconque, vous serez certainement ravi d’entendre qu’Amazon fait revivre quelques-unes de ses meilleures offres sur les cartes mémoire très populaires de SanDisk aujourd’hui tout en ajoutant un tas de tueurs toutes nouvelles promotions à l’équation pour 24 heures seulement.

Cette fois-ci, le géant du commerce électronique s’adresse à pratiquement tous les types de thésauriseur numérique mobile sous le soleil, allant des utilisateurs les moins exigeants, qui n’ont aucun problème à se contenter d’une carte microSD bon marché avec une modeste capacité de 128 Go, à ceux prêt à ne ménager aucune dépense pour trouver l’option la plus rapide et la plus lourde actuellement disponible.

À partir de cette dernière catégorie, vous vous souvenez peut-être que Sandisk a publié la toute première carte microSDXC de 1 To au monde l’an dernier à un prix recommandé de 449,99 $. Eh bien, le membre le plus important de la famille SanDisk Extreme est déjà en vente à un énorme rabais de 267 $, ce qui équivaut à 59% du PDSF susmentionné.

La gamme Extreme comprend évidemment de nombreuses versions différentes de cartes mémoire ultra-rapides capables de vitesses de lecture jusqu’à 160 Mo / s et de vitesses d’écriture 90 Mo / s, les modèles 512 et 128 gig étant également disponibles à des prix nettement inférieurs aux prix habituels aujourd’hui uniquement sur Amazon. À savoir, la plus grande des deux variantes est vendue à un rabais de 60%, tandis que la plus petite est en vente à 20% de son prix catalogue de 24,99 $.

Si vous pouvez vous débrouiller avec une vitesse de lecture «ultra» allant jusqu’à 100 Mo / s et aucune capacité d’écriture de données pour la capture directe de photos et de vidéos 4K UHD, vous envisagez naturellement de dépenser moins d’argent sur une option de 512 Go réduite de 116 $ par rapport à un prix régulier de 179,99 $. La carte mémoire SanDisk Ultra microSDXC UHS-I avec adaptateur est également disponible dans une saveur de 200 Go qui ne coûte que 4 dollars plus cher que la variante Extreme de 128 Go susmentionnée après une réduction de 23% par rapport au PDSF de 30,99 $.

La sixième et dernière carte microSD en vente aujourd’hui n’est pas exactement la meilleure affaire, soit 11 $ de moins que son prix habituel de 54,99 $. Tout son attrait est la compatibilité officielle de Nintendo Switch … et le design spécial fourni avec cette licence, donc si vous cherchez à étendre le stockage interne de votre téléphone Android à bon marché, il est probablement sage de chercher ailleurs.

Enfin et surtout, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne sont pas complètement exclus non plus, obtenant la rare chance de payer 34,99 $ de moins que le prix normal de 89,99 $ pour un lecteur flash SanDisk iXpand Go de 256 Go avec un connecteur Lightning intégré.