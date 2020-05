La nouvelle saison en danger en raison de la fermeture du virus – betanewsfr

LYNN ELBER

LOS ANGELES (AP) – La première nouvelle saison télévisée de l’ère des coronavirus fait face à un début tremblotant qui s’accompagne d’un avertissement tacite: personne n’est sûr de son arrivée.

Les studios, les guildes et les groupes de commerce se pressent pour trouver des moyens de faciliter un arrêt de production presque complet, parmi les efforts nationaux pour endiguer la pandémie. Alors que les services de streaming diffusent des séries tout au long de l’année, la télévision diffusée s’appuie toujours largement sur un mois de septembre rempli de fanfare et d’émissions scénarisées de grande envergure.

Comment cela se produira est un cliffhanger que seul un scénariste masochiste pourrait envisager.

ABC, CBS et NBC retiennent leurs calendriers 2020-2021 qui, au cours d’une année ordinaire, auraient été dévoilés plus tôt ce mois-ci dans des présentations élaborées aux acheteurs de publicités à New York. Un autre diffuseur, CW, a déclaré qu’il visait un début de janvier pour sa nouvelle saison, sur la base d’une reprise de la production cet automne.

On a demandé au président et chef de la direction de CW, Mark Pedowitz, si cela était réaliste. « Aussi réaliste que n’importe quoi d’autre à ce stade », a-t-il déclaré.

Gabrielle Union, qui avec Jessica Alba joue et produit «L.A.’s Finest» du câble Spectrum, fait partie de ceux qui attendent des conseils sur la façon dont les acteurs et les équipes peuvent retourner au travail en toute sécurité. Le drame policier combine une action de shoot -em-up avec des scènes plus intimes, les deux tests de la façon dont la distanciation sociale et les exigences de l’histoire coexisteront.

« Lorsque nous avons tous reçu le feu vert pour revenir en arrière, nous devons simplement être flexibles et ouverts à cette nouvelle norme, quelle que soit la situation », a déclaré Union.

À peine quatre mois avant le début des Emmy Awards du 20 septembre, le début traditionnel de la saison télévisée, les incertitudes tourbillonnant autour de COVID-19 sont intimidantes. Même les services de streaming comme Netflix bien approvisionné ou les chaînes câblées premium comme HBO avec une nouvelle série entièrement produite en main doivent garder un œil vigilant sur une interruption prolongée.

Neal Baer, ​​médecin et scénariste et producteur de télévision chevronné («ER», «Designated Survivor»), a eu une réponse succincte lorsqu’on lui a demandé s’il allait démarrer une production compte tenu des questions sans réponse sur la maladie, notamment si les anticorps anti-coronavirus confèrent une immunité.

« Pas question », a déclaré Baer. «Je ne vais pas mettre les gens potentiellement en danger» étant donné les inconnues.

Alors que l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision est le fer de lance du vaste effort de l’industrie pour travailler avec les responsables de la santé et du gouvernement sur les protocoles de sécurité, il y a aussi ce qu’un exécutif a appelé des «think tanks» impromptus pour trouver des solutions.

«Certains ont des avocats et des médecins impliqués. Je fais un panel hebdomadaire qu’un directeur de la photographie a réuni, et nous continuons à ajouter des gens qui dirigent des sociétés de production, des scènes sonores », a déclaré Matt Birch, codirecteur de la production physique pour l’agence multinationale de talents APA.

Les superviseurs et producteurs d’effets visuels sont très demandés, a déclaré Birch, pour créer ce qui ne peut pas être filmé. Parmi les étapes que les membres de l’industrie disent être réfléchies: des scènes tournées avec moins d’acteurs et d’équipages, des calendriers de production raccourcis et des projets plus animés.

Un problème critique est l’assurance qui couvre les pertes dues à des retards de production ou des dépassements de budget, a déclaré Carolyn Hunt, une avocate chevronnée du divertissement à Los Angeles qui gère des accords de financement pour le cinéma et la télévision. Elle a déclaré que pratiquement toutes les polices excluent la couverture des problèmes liés au COVID-19.

« Cela rend les choses très délicates, alors beaucoup de gens attendent de voir ce qui se passe là-bas », a déclaré Hunt.

Pendant ce temps, les réseaux concoctent des horaires et, à la vraie mode hollywoodienne, espèrent une fin heureuse.

Lorsque Fox a annoncé son programme d’automne, il comprenait une première saison recyclée de « LA’s Finest », ainsi que deux séries que le réseau avait initialement l’intention de lancer ce printemps, « Filthy Rich » avec Kim Cattrall et le thriller technologique « neXt » avec John Slattery.

La raison pour laquelle le trio de séries a obtenu une place convoitée dans le programme d’automne d’un réseau: ils étaient en conserve et prêts à être diffusés. Il en va de même pour les émissions fictives d’automne de CW, y compris « Swamp Thing », annulé après une saison en streaming et maintenant une pandémie après la mort.

Le magnat du cinéma et de la télévision, Tyler Perry, pourrait montrer la voie à suivre. Son studio en Géorgie, l’un des premiers États à assouplir les contraintes liées au virus, reprendra sa production en juillet avec deux séries pour BET. Les mesures de protection doivent inclure des tests et l’isolement sur le terrain d’Atlanta pour les acteurs et l’équipe.

Il existe d’autres options, encore plus éloignées des centres de production de LA et NY. L’Islande prévoit d’assouplir ses restrictions de voyage à la mi-juin et prépare les directives de tournage, a déclaré le producteur Leifur Dagfinnsson, dont les crédits incluent les films « Star Wars » et « Sense8 » et « His Dark Materials ». Il vante les paysages spectaculaires du pays, les studios de Londres qui sont à trois heures de vol de Reykjavík – et l’accent mis par l’Islande sur les tests de coronavirus.

Il existe également des alternatives aux séries produites de façon traditionnelle. CBS a diffusé un épisode socialement distancié de son drame « All Rise » réalisé à l’aide de la technologie numérique, et des hôtes en fin de soirée dessinent des félicitations pour leurs épisodes maison de type YouTube qui se vantent de soutenir les joueurs.

Ce n’est pas l’avenir envisagé par Laura Kennedy, PDG d’Avalon, une société de gestion et de production télévisée basée au Royaume-Uni et aux États-Unis, dont les émissions incluent «Last Week Tonight with John Oliver» de HBO et la comédie FX «Breeders».

« C’est vraiment une industrie qui demande des efforts d’équipe et une réaction personnelle, y compris des salles d’écrivains où les gens se fâchent », a déclaré Kennedy.

Un retour au travail sûr est quelque chose d’excitant à espérer, a déclaré la star de «This Is Us» Mandy Moore. Elle et d’autres membres du casting de la série NBC se sont reconnectés récemment avec un appel Zoom alors qu’ils attendent le mot sur le début de la production de la saison cinq.

« C’est l’occasion de toutes nos vies de faire partie de cette émission et de faire un travail dont nous sommes tous si fiers, mais nous comprenons également qu’il y a de plus gros problèmes dans le monde », a déclaré Moore.

