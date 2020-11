La nouvelle saison de SnowRunner emmène le camionnage hors route au Canada

Avec la conquête du Michigan, de l’Alaska et de la Sibérie, il n’y a qu’un seul endroit sensé pour SnowRunner, et ce, mes amis, c’est le Canada. Le Grand Nord Blanc abrite Geddy Lee, Sandra Oh, Keanu Reeves et probablement des centaines de castors, et c’est le décor des premières nouvelles cartes de la deuxième saison du jeu de camions, qui débute aujourd’hui.

SnowRunner Season 2: Explore & Expand comprend deux nouvelles cartes, appelées Flooded Foothills et Big Salmon Peak. Celles-ci forment la nouvelle région du Yukon au Canada et mesurent quatre kilomètres carrés chacune. Le développeur Saber Interactive note que cela signifie que SnowRunner est maintenant 50% plus grand qu’il ne l’était au lancement, bien qu’ils glissent dans la nouvelle carte Rift qui a été ajoutée à Taymyr en juin.

Votre tâche au Canada sera d’aider à la construction d’une nouvelle installation de traitement de minerai, et Sabre Interactive dit que vous aurez une multitude de façons d’aborder le travail. Pour les matières premières, par exemple, vous devrez choisir de vous en procurer auprès du chantier naval ou de trouver des bâtiments abandonnés recyclables dispersés dans la région perfide.

Voici la bande-annonce, pleine de bandes-annonces:

Trois nouveaux véhicules arrivent avec la saison 2. Il y a le CAT TH357D AG, un chariot conçu pour des charges allant jusqu’à 3 500 kg. Il y a aussi le CAT 770G, un camion hors route qui est le plus gros véhicule jamais apparu dans la franchise. Ensuite, il y a le KRS 58 ‘Bandit’, un 8 × 8 avec une grue intégrée qui est pratique pour les sauvetages délicats.

Vous ferez probablement beaucoup de sauvetage au Yukon, qui est criblé de rivières rapides qui traversent la boue et la neige glissantes de la région et peuvent être catastrophiques pour des chargements mal planifiés.

La saison 2 est disponible en tant que contenu téléchargeable autonome et est incluse dans le pass saisonnier SnowRunner. Cependant, la mise à jour comprend également un nouveau contenu pour tous les propriétaires de SnowRunner – il y a deux nouveaux essais, deux nouveaux Xtreme Cargo, de nouvelles missions à Taymyr et en Alaska, et de nouvelles options pour personnaliser les intérieurs et extérieurs de votre flotte de camions lourds.

Maintenant, prenez des Timbits et un sac de lait, et préparez-vous à partir vers le nord.

