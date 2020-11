La nouvelle rédactrice en chef de DC, Marie Javins, apporte de l’espoir à l’éditeur de bandes dessinées

Pour ceux qui ne le savent pas, je n’ai qu’une carrière dans la bande dessinée parce que @mariejavins m’a découvert en me basant sur, Dieu nous aide, la force de ma fan fiction du comte Chocula. – Mark Russell (@Manruss) 9 novembre 2020

Ce n’est pas seulement la personne qu’elle a amenée ou les histoires qu’elle a encouragées en tant que rédactrice en chef qui nous donnent l’espoir pour l’avenir de DC Comics. Il convient également de noter quels personnages elle choisit de désigner comme des inspirations.

«En tant que jeune fille dévorant les bandes dessinées de Wonder Woman, Nubia et Supergirl, je n’ai jamais rêvé que des décennies plus tard, je serais à la tête du puissant DC Comics», a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. «Je suis extrêmement honoré de cette responsabilité et je me consacrerai à soutenir et à défier la famille élargie du personnel, des talents, des détaillants et des partenaires de DC à travers le monde dans notre quête de raconter des histoires visuelles innovantes qui reflètent et élargissent notre monde. dans certains cas, notre galaxie et notre multivers. »

Nubia est la sœur noire de Diana avant la crise, anéantie lors du redémarrage multiversal de 1986 et devant être réintroduite dans le grand crossover d’hiver de DC État futur. DC a récemment fait un grand effort pour diversifier sa gamme, à la fois en termes de bandes dessinées et de personnages – État futur semble être un brainstorming collectif joyeux, massif et de nouveaux talents – et dans la manière dont l’éditeur en parle. Le message de l’entreprise depuis FanDome semble être: «nous avons un multivers qui peut tout faire, et des personnages qui peuvent représenter n’importe quoi. Faisons-le simplement.

Après l’annonce de Cherry, il a publié une brève déclaration sur LinkedIn indiquant qu’il s’agissait de la stratégie commerciale de l’entreprise pour aller de l’avant. «Tout en respectant toujours le passé, je pense également qu’il est de notre responsabilité de tirer parti du pouvoir culturel de DC Comics et de nos personnages pour divertir et inspirer une base de fans mondiale de plus en plus diversifiée. Les bandes dessinées ont le pouvoir unique de créer des images et des récits résonnants qui peuvent faire évoluer le monde vers une version meilleure et plus inclusive de lui-même. L’élévation de Javins semble faire partie de cette attitude.

Elle est également une employée de ligne qui prend la relève en tant que patron. Javins a fait ses débuts en tant que (très bon!) Coloriste chez Marvel. Alors que les promotions de haut niveau comme celle-ci sont généralement suivies de ce qui peut être généreusement décrit comme des félicitations corporatives anodines, cela ne semble pas être le cas ici. La réaction des professionnels de la bande dessinée de l’industrie est des éloges sans réserve et non coordonnés, des gens du front office aux créatifs en passant par l’équipe éditoriale de l’arrière-boutique qui a travaillé pour elle.

