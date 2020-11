La nouvelle pièce d’insertion Doc de Midway Games vaut plus que votre temps

Insérer une pièce 6,5 / 10 Insert Coin est un regard amusant et décontracté sur l’histoire de Midway Games qui manque juste assez de profondeur pour en faire un documentaire de jeu vidéo classique.

Si vous avez un certain âge, certains de vos meilleurs souvenirs de jeu vidéo viendront de la lecture des versions de Midway Games des années 90. Mortal Kombat, NBA Jam, il ne fait aucun doute que vous avez perdu de nombreux après-midi et trimestres dans ces machines si vous êtes comme moi. Ce que vous ne savez peut-être pas, cependant, c’est l’histoire intéressante de Midway Games, qui est au centre du nouveau documentaire Insérer une pièce. Désormais disponible via la version numérique à la demande d’Alamo Drafthouse, le film est réalisé par Joshua Tsui, qui a non seulement travaillé sur Kombat, mais a prêté sa ressemblance à Liu Kang. il présente l’histoire de l’entreprise à travers des entretiens avec les personnes qui y ont travaillé, ainsi que des journalistes de jeux vidéo et des fans comme Prêt Player One auteur Ernest Cline. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Insérer une pièce est une histoire organisée des jeux Midway

« Le réalisateur Joshua Tsui a conçu Insérer une pièce comme une lettre d’amour, une machine à remonter le temps et un regard d’initié sur un studio qui a créé des géants de la culture pop qui changeraient fondamentalement notre façon de jouer aux jeux vidéo. Le début des années 90 était comme l’ère du Far West de l’industrie du jeu vidéo, et aucun studio ne représentait plus cette philosophie que Midway Games avec ses titres extrêmement controversés (et très réussis) comme Combat mortel, un jeu qui a ravi les joueurs et choqué les groupes consultatifs de parents à travers le monde avec sa violence exagérée et sa distribution colorée. Tsui était là quand tout s’est effondré, ayant travaillé sur le Combat mortel franchise et a même prêté son visage à Liu Kang en Mortal Kombat IV. Insérer une pièce présente des entrevues avec d’anciens membres de l’équipe Midway, dont Eugene Jarvis (Défenseur et Robotron: 2084), Mark Turmell (SmashTV, NBA Jam, NFL Blitz), John Tobias (co-créateur Combat mortel série), George Petro (NARC, Terminator 2: Jour du jugement, Révolution X) et d’autres. Les initiés de l’industrie Carly Kucerek (Américains à jetons) et le romancier et scénariste Ernest Cline (Prêt Player One, Armada). «

Le documentaire est aléatoire. Il y a un tas d’excellentes interviews sur le doc et beaucoup d’informations bienvenues que vous pouvez ou non connaître en fonction de votre histoire avec la marque. Là où Insert Coin échoue, c’est de présenter des informations plus détaillées sur les informations dommageables. Des choses comme les mauvais traitements infligés aux employés par Midway sont mentionnées mais très passées sous silence. Le sujet délicat est un peu donné le « Ouais, ça craint. Mais comme c’est cool Combat mortel! « . Ils vont plus en profondeur avec le Combat mortel controverses que nous connaissons tous, ce qui est intéressant. Je souhaite juste qu’ils aient fait tout le chemin avec certains des autres sujets abordés et abordés.

Cela étant dit, c’est un voyage sympa dans le passé pour les enfants des années 90 comme nous. Il y a assez de viande sur les os dans les interviews pour retenir votre attention, mais vous pourriez souhaiter qu’ils ne se soient pas retenus un peu comme moi. Insérer une pièce est disponible dès maintenant sur la version numérique d’Alamo On-Demand d’Alamo Drafthouse.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!