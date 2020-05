La nouvelle normalité des parcs à thème post-pandémie? – / Film

Alors que les dirigeants des parcs à thème attendent un moment où la pandémie de coronavirus recule potentiellement suffisamment pour pouvoir rouvrir leurs portes au public, un parc a mis en place une politique qui deviendra probablement la nouvelle norme pour tous les parcs à thème post-pandémie au cours des mois venir.

Theme Park Insider nous renvoie aux pages des heures d’ouverture des parcs Six Flags à l’échelle nationale, qui sont désormais toutes arborant le message suivant:

IMPORTANT: TOUS LES VISITEURS (Y COMPRIS LES TITULAIRES DE PASS ET LES MEMBRES) DOIVENT FAIRE DES RÉSERVATIONS À L’AVANCE POUR VISITER LE PARC. Pour respecter les directives de l’État en matière de distanciation sociale et garantir la santé et la sécurité de nos clients, toutes les visites du parc doivent être programmées à l’avance à l’aide de notre système de réservation en ligne. Revenez ici pour plus de détails.

Les parcs Six Flags sont toujours fermés en raison de COVID-19, mais lorsqu’ils rouvriront, cela marquera la fin d’un temps où vous pourriez vous présenter sur un coup de tête pour monter Ninja, Firebird ou Batman: The Ride. Ces jours sont révolus – au moins jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin, ou jusqu’à ce que la situation pandémique mondiale s’améliore au point où une nouvelle politique supplantera celle-ci. Même les membres et les détenteurs de pass de saison ne pourront plus simplement passer: les réservations à l’avance sont nécessaires pour tous les clients afin que la direction puisse mieux appliquer les mesures de distanciation sociale à l’intérieur du parc avec une plus petite sélection d’invités.

Il n’est pas difficile d’imaginer que Disney, Universal et d’autres parcs à thème adoptent ces mesures alors qu’ils se préparent à rouvrir. En fait, il serait irresponsable de leur part d’ignorer cette étape à moins qu’un plan clair, bien conçu et fondé sur la science soit mis en œuvre à sa place. Chaque entreprise de parc à thème peut gérer sa réouverture différemment, mais l’idée de limiter les invités et d’exiger des réservations à l’avance semble une évidence à l’époque actuelle.

Mais quelles autres mesures les parcs à thème prendront-ils lorsqu’il sera sûr de laisser à nouveau entrer les gens? Il semble probable que les véhicules de promenade seront essuyés entre les tours, réduisant ainsi le nombre de personnes par jour qui peuvent ressentir une attraction donnée. La commande mobile dans les restaurants avait été déployée dans de nombreux parcs à thème avant que cela ne commence, mais il semble que cela deviendra la principale méthode pour réduire les lignes inutiles, signer des reçus ou saisir des codes PIN sur un pavé touché par autres. La plus grande question pour certains centres sur les masques: pourrait-elle être potentiellement requise pour tous les invités du parc à thème, même après qu’un vaccin (plein d’espoir) soit largement disponible? Cela peut être considéré comme exagéré par certains habitués des parcs à thème, mais ces parcs ont la réputation d’être des environnements familiaux et peuvent ne pas vouloir s’ouvrir à d’éventuelles poursuites judiciaires s’ils réduisent les restrictions trop rapidement.

Nous vous ferons savoir quand nous en entendrons davantage, mais en attendant, n’hésitez pas à donner votre avis sur vos prévisions dans les commentaires ci-dessous.

