La nouvelle montre intelligente Fossil est de 100 $ chez Best Buy

Fossile a annoncé le mois dernier une toute nouvelle montre intelligente qui n’est sortie que récemment sur les tablettes, la Gen 5e. La smartwatch est vendue à 250 $, mais Best Buy l’a en rabais avant la vente du Black Friday.Fossil Gen 5e est disponible en deux options de couleur – rose et noir, ainsi qu’en deux tailles: 42 mm et 44 mm. Et les deux sont maintenant disponibles à l’achat chez Best Buy pour seulement 150 $, 100 $ de moins que le prix de détail.



Montre connectée Fossil Gen 5e 44 mm en silicone – Noir

Montre connectée Fossil Gen 5e 42 mm en silicone – Rose

Au cas où vous vous demandez quelle est la principale différence entre le Fossil Gen 5 et le modèle 5e, la première chose qui me vient à l’esprit est le prix. Le plus récent Fossil Gen 5e coûte 50 $ moins cher que le modèle d’origine, mais leur taille est également plus mince.

En ce qui concerne les spécifications, ils sont à peu près identiques, ce qui signifie que le Fossil Gen 5e exécute toujours Wear OS sur un chipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100. En outre, la smartwatch dispose d’un écran plus petit de 1,19 pouces, ainsi que d’une prise en charge de la NFC (Near Field Communication) et du suivi de la santé.