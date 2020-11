La nouvelle montre intelligente de Verizon présente des personnages Marvel et Star Wars

Avant que vous ne soyez trop excité, Le nouveau GizmoWatch de Verizon n’est qu’un autre gadget pour les enfants. La nouvelle montre intelligente comprend des personnages de Disney, Pixar, Marvel et Star Wars, mais aussi des spécifications décentes qui le rendent vraiment utile.Tout d’abord, la GizmoWatch est livrée avec une caméra frontale qui permet aux utilisateurs d’envoyer des messages vidéo et photo jusqu’à 10 contacts de confiance. En plus de cela, la smartwatch prend en charge la 4G LTE.

Il est livré avec des personnages emblématiques comme Elsa de Disney’s Frozen et le Baby Yoda de The Mandalorian, mais des personnages supplémentaires seront ajoutés au fil du temps via des mises à jour. Tous les personnages sont entièrement animés pour offrir aux enfants une expérience interactive.

La GizmoWatch Disney Edition propose des contrôles parentaux faciles à utiliser, des rappels et un localisateur GPS intégré. De plus, grâce à l’application GizmoHub, les parents pourront localiser facilement leurs enfants, car l’application les avertit lorsque les enfants essaient de quitter une zone de sécurité prédéterminée.

Tout comme de nombreux autres gadgets similaires, la GizmoWatch peut recevoir des appels téléphoniques de 10 numéros maximum. Enfin, la smartwatch est livrée avec un bouton SOS que les enfants peuvent utiliser pour atteindre un contact d’urgence désigné.

La nouvelle GizmoWatch Disney Edition de Verizon sera disponible à l’achat pour 200 $, plus des frais mensuels de 10 $, à partir du 12 novembre. Les clients qui précommanderont la smartwatch recevront 50 $ de réduction à l’achat d’un smartphone.