La nouvelle mise à jour de The King of Fighters 2002 Unlimited Match ajoute un netcode de restauration

La communauté des jeux de combat pousse les développeurs à utiliser le netcode de restauration dans leurs jeux depuis plus d’une décennie. Le netcode de restauration est essentiel pour les jeux de combat car vos entrées sont enregistrées au moment où vous appuyez sur un bouton – cela signifie que vous obtiendrez toujours la commande que vous vouliez, même dans les matchs avec des pings élevés. La mise en œuvre parfaite du netcode de restauration permet aux joueurs du monde entier de se battre avec un minimum de décalage, et maintenant The King of Fighters 2002 Unlimited Match a été mis à jour avec un tout nouveau netcode.

Les fans de SNK ont demandé des mises à jour de netcode, mais pendant très longtemps, cela semblait peu probable. Code Mythics, l’équipe à l’origine de la mise à jour de restauration, a travaillé avec SNK au cours des dernières années pour mettre son netcode dans les jeux de combat aux normes modernes.

Alors que Code Mythics a déjà apporté le netcode de restauration à Garou: Mark of the Wolves, The Last Blade 2 et KOF ’97, KOF 2002 UM fonctionnait sur un matériel différent, ce qui a rendu la mise en œuvre difficile. Après avoir passé six mois dans une période de bêta ouverte, SNK et Code Mythics sont enfin en mesure de lancer la nouvelle version améliorée de KOF 2002 UM.

Il semble que SNK soit pleinement intégré avec le netcode de restauration, mettant enfin fin au cauchemar du netcode basé sur les retards. La mise à jour d’anciens jeux d’arcade pour inclure ce type de netcode n’est pas une tâche facile, mais c’est un processus plus délicat pour les jeux modernes. Ne vous attendez pas à voir SNK mettre à jour soudainement King of Fighters 14 et Samurai Shodown avec la prise en charge du netcode de restauration.

Chez Code Mystics, nous tenons simplement à remercier personnellement la FGC, à la fois pour votre soutien dans nos efforts et pour avoir contribué à faire du rollback # KOF2002UM une réalité. Voici un avenir prospère pour nous deux! 🙂 – Code Mystics Inc. (@CodeMystics) 11 novembre 2020

Pour célébrer le lancement du KOF 2002 UM récemment mis à jour, SNK a réduit le jeu de 25% sur Steam pour tous ceux qui cherchent à l’essayer. Bien que le netcode ait été considérablement amélioré, ces jeux de combat classiques peuvent vous choquer par la rigueur des entrées pour les mouvements spéciaux. Gardez cela à l’esprit avant de passer immédiatement au mode classé! Si vous cherchez quelque chose d’un peu moins complexe, consultez certainement nos meilleurs jeux de combat sur la liste PC.