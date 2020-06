La nouvelle Hyundai Santa Fe 2020 nous a fait baver et vouloir!

Hyundai a lancé la nouvelle génération de Santa Fe 2020 qui est également dotée d’un nouveau style audacieux et de nouveaux groupes motopropulseurs PHEV. Il n’est cependant pas question d’en venir en Inde.

Hyundai a finalement pris le relais de la Santa Fe 2020 pour le marché international. Le Hyundai Santa Fe 2020 est installé sur une toute nouvelle plateforme au style très audacieux et maintenant, il dispose également d’options de groupe motopropulseur hybride. Le nouveau Santa Fe repose sur une architecture de «troisième génération» qui sous-tend également la Sonate nouvelle génération qui est en vente à l’international. Hyundai affirme que la nouvelle plate-forme offre «des performances, une efficacité et une sécurité améliorées».

Hyundai dévoile tous les nouveaux VUS Santa Fe 2020 à l’international.

Mais commençons par l’apparence du SUV, car le design a été complètement révisé. Il s’agit de la meilleure version de la calandre en cascade de Hyundai que nous ayons vue jusqu’à présent et elle a vraiment l’air accrocheuse. La calandre couvre désormais toute la largeur de la voiture et présente un nouveau motif de maille 3D. Les nouveaux phares divisés sont également très attrayants et disposent d’un nouvel élément LED DRL en forme de T. Le pare-chocs ci-dessous présente une entrée d’air très large avec une plaque de protection très élégante et de nouveaux évents latéraux orientés verticalement.

Le profil de la voiture est resté assez simple, mais l’arrière du SUV est de nouveau assez audacieusement conçu. Il y a une nouvelle barre de réflecteur qui s’étend à travers le hayon, rejoignant les deux feux arrière redessinés. Le pare-chocs arrière reçoit un traitement similaire à celui de l’avant. Les passages de roues ont été conçus pour être plus larges qu’auparavant et l’aspect extérieur a été complété par de nouvelles roues en alliage élégantes.

Le nouveau Santa Fe est également doté d’un nouveau style audacieux et de nouveaux groupes motopropulseurs hybrides.

L’intérieur reçoit également sa juste part de mise à niveau. Hyundai affirme que la nouvelle plate-forme permet un confort et une commodité améliorés. Il y a partout une utilisation intensive de matériaux doux au toucher de qualité supérieure et la console centrale et le tableau de bord ont également l’air beaucoup plus premium. Un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces remplace l’ancien appareil de 7,0 pouces. La console centrale obtient un nouvel effet flottant où le sélecteur de vitesse a été complètement remplacé par une nouvelle disposition de bouton de changement de vitesse. Il y a une pile étendue de boutons, mais au moins c’est mieux qu’un écran tactile.

Intérieur de la Hyundai Santa Fe 2020.

Il y a aussi une nouvelle garniture de luxe haut de gamme qui a été ajoutée à la gamme Santa Fe qui est livrée avec des roues de 20 pouces sur mesure et des garnitures de pare-chocs et de passage de roue de couleur assortie au lieu des éléments occultés trouvés dans les voitures de qualité inférieure. Le Santa Fe continue d’être un SUV sept places et l’une des caractéristiques phares du nouveau SUV est un nouveau système de ventilation qui améliore le mouvement de l’air à travers le compartiment moteur, permettant à la chaleur de se dissiper et améliorant la stabilité du Santa Fe. Des composants plus lourds de la voiture ont également été situés plus bas dans le châssis pour améliorer le centre de gravité.

Hyundai affirme que les performances dynamiques du SUV ont été beaucoup améliorées par le passé et que le matériau d’absorption acoustique et vibratoire renforcé dans tout le châssis devrait également le rendre beaucoup plus raffiné. Hyundai n’a pas publié de données techniques sur ce qui se cache sous le capot du Santa Fe 2020, mais il y aura pour la première fois des groupes motopropulseurs hybrides et hybrides rechargeables. Nous nous attendons à ce qu’il soit proposé avec un groupe motopropulseur PHEV de 265 ch qui a récemment fait ses débuts sur la Kia Sorento. Il y aura également des options de moteurs à essence et diesel conventionnels. Il n’est cependant pas prévu que Hyundai apporte ce SUV en Inde, principalement parce que les deux générations précédentes du Santa Fe en Inde ont connu une faible demande.