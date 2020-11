La nouvelle Hyundai Creta peut-elle tout-terrain? Découvrez dans cette vidéo ici!

Ici, nous avons une vidéo de la nouvelle Hyundai Creta traversant un lit de rivière asséché avec des graviers et des roches et même à travers des traversées d’eau. Découvrez comment cela s’est passé et jusqu’où pouvez-vous vraiment aller avec le nouveau Creta.

Le marché indien est actuellement obsédé par les SUV, mais la plupart de ces SUV sous-compacts et compacts sont loin d’être un vrai SUV. Avec une garde au sol augmentée et des éléments de style d’un SUV, ces SUV ne peuvent aller aussi loin. Oui, ces pseudo SUV présentent des avantages. La garde au sol élevée est vraiment pratique sur la plupart des routes indiennes cassées et l’entrée et la sortie sont également beaucoup plus faciles avec ces SUV. Oh, n’oublions pas la présence routière que certains de ces SUV vous permettent. Mais quand les choses se compliquent, jusqu’où peuvent-ils vraiment aller? L’un des SUV les plus populaires sur les routes indiennes est le Hyundai Creta et nous avons ici une vidéo où le Creta a été confronté à des défis assez difficiles.

La nouvelle Hyundai Creta peut-elle tout-terrain? Il s’avère que c’est possible.

Tout comme le Creta de la génération précédente, le Creta de deuxième génération s’est également avéré extrêmement populaire auprès des gens. Depuis son lancement en mars plus tôt cette année, Hyundai a déjà enregistré plus de 1,15 lakh de réservations pour ce SUV. Et c’est un grand nombre en si peu de temps. Le Creta n’est cependant en aucun cas un vrai SUV. Il est soutenu par un châssis monocoque et est livré avec une transmission aux roues avant. Cependant, avec son look polarisant, ses intérieurs riches en fonctionnalités et sa grande présence sur la route, on peut facilement le faire passer pour un SUV.

La Creta est cependant livrée avec une bonne garde au sol et des moteurs essence et diesel puissants et, en fin de compte, elle vous permettra de traverser la plupart des conditions difficiles jusqu’à et à moins que ce ne soit un sérieux tout-terrain. Voici une vidéo de la Hyundai Creta 2020 mise en ligne par MUSAFIR RAJ sur sa chaîne youtube. Bien que ce ne soit pas un tout-terrain dur, la Creta semble tout prendre à sa va. En allant sur des sentiers rocheux et sablonneux et même à des vitesses assez élevées, la Creta ne semble pas hors de contrôle ni ne lutte pour la traction nulle part.

Dans cette vidéo, on peut voir la Creta se frayer un chemin à travers un lit de rivière rocheux asséché et même avec quelques traversées d’eau sur le chemin, la Creta a tout surmonté. Avec 190 mm de garde au sol, la Creta n’a pas gratté son fond en passant sur les plus gros rochers et même avec des pneus de route, elle avait toujours assez de traction pour continuer. Bien qu’il s’agisse de la variante diesel de base E de la Creta (ces jantes en alliage sont des unités de rechange), les variantes automatiques haut de gamme de la Creta bénéficient même de modes de conduite et de traction. Trois modes de traction sont proposés: neige, boue et sable.

Ces modes de traction optimisent essentiellement les rapports de démultiplication et sélectionnent le bon rapport pour vous dans l’un de ces scénarios donnés. Ne les confondez pas avec des modes tout-terrain inconditionnels, mais ils sont uniquement destinés à une assistance légère, vous aidant à trouver de la traction dans des conditions difficiles. Pourtant, comme on le voit dans cette vidéo, la Creta est assez bonne pour les sentiers légers et même pour la visite annuelle du Ladakh et de son terrain dangereux. La Creta est disponible avec un 1,4 litre turbo essence, 1,5 litre essence atmosphérique et un moteur diesel 1,5 litre. Même si vous pensez à une conduite tout-terrain légère, nous vous conseillons d’opter pour l’une des variantes diesel, car l’abondance de couple peut être très pratique dans des conditions difficiles.