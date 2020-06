La nouvelle Honda City 2020 est dotée d’une cote de sécurité 5 étoiles!

La nouvelle Honda City 2020, qui sera bientôt lancée en Inde, a obtenu une cote de sécurité de 5 étoiles dans les tests de collision ASEAN NCAP.

Nous savons tous que la plupart des voitures Honda sont très fiables et durables. Nous voyons toujours l’ancien CRV ou la City de première génération rouler sans effort. Il semble que la même chose se produira avec la nouvelle Honda City, car c’est la berline la plus sûre de son segment, obtenant une cote de sécurité de 5 étoiles.

Cependant, nous devons d’abord préciser que la Honda City 2020 de spécification thaïlandaise est légèrement différente de la spécification indienne, cette dernière étant plus grande. Les caractéristiques de sécurité sont presque les mêmes avec quelques fonctionnalités technologiques supplémentaires sur la version thaïlandaise. Pour résumer, il n’y a pas de différence majeure entre eux car les composants et la plateforme utilisés sont les mêmes.

La nouvelle ville a obtenu 86,54 points sur 100 dans le classement de sécurité. De ce montant, 44,83 pour la protection des adultes, 22,85 pour la protection des enfants et 18,89 pour la technologie de sécurité. La mule écrasée est la variante SV de milieu de gamme avec quatre airbags et non six. Nous pourrions également voir une cote de sécurité de 4 ou 5 étoiles dans le test de collision NCAP mondial.

Les caractéristiques de la Honda City haut de gamme comprennent six airbags, ABS avec EBD, caméra de recul multi-vues, assistance au démarrage en côte, signal d’arrêt d’urgence et assistance à la stabilité du véhicule (VSA). Les rapports suggèrent que ces fonctionnalités pourraient également venir sur la ville de l’Inde.

Il y a très peu de berlines qui ont reçu une bonne cote de sécurité en Inde. La liste comprend Tata Tigor, Honda Amaze et Toyota Etios, les trois obtenant une cote de sécurité quatre étoiles. Les trois voitures les plus sûres en Inde sont Mahindra XUV300, Tata Altroz ​​et Tata Nexon.

La nouvelle Honda City a été dévoilée en Inde et ses réservations ont officieusement commencé. Le lancement est prévu pour le mois de juillet. Il continue avec les mêmes moteurs essence et diesel de 1,5 litre avec les mêmes options de boîte de vitesses. Il a été rapporté qu’un système hybride doux pourrait être introduit ultérieurement.

Alors que nous attendions également la combinaison diesel-automatique, Honda n’en a pas équipé la nouvelle City. Les principales caractéristiques comprennent six airbags, un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile avec Android Auto et Apple CarPlay, la technologie de voiture Internet avec assistance Alexa intégrée, un nouvel indicateur de vitesse analogique, un toit ouvrant électrique et bien plus encore.

Vous pouvez également vérifier les résultats du crash test en détail ici: http://www.aseancap.org/v2/?p=4986