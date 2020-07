La nouvelle heure de sortie de Rainbow Six Siege Update 2.3 confirmée après le retard

La nouvelle mise à jour 2.3 de Rainbow Six Siege a été retardée, Ubisoft a annoncé quelques minutes seulement après son lancement. Le patch devait être mis en ligne aujourd’hui, 28 juillet, mais ne le fera plus «en raison de circonstances imprévues».

Ubisoft a annoncé la nouvelle à 07h20 PT / 10h20 ET / 15h20 BST, précisément une heure après la mise en ligne de la nouvelle mise à jour sur PC. Au lieu de cela, le patch atterrira désormais «à une date ultérieure».

Comme nous l’avons déjà signalé, trois opérateurs sont améliorés dans le patch Y5S2.3. Premièrement, Fuze sera désormais en mesure de transporter quatre charges de cluster, contre trois au total, un changement qu’Ubisoft espère amener les joueurs de Fuze à utiliser «ces ressources de manière plus agressive». Gridlock, quant à lui, verra le temps de déploiement de ses stingers trax passer de 13 secondes à neuf secondes, avec quelques autres ajustements pour atténuer ce buff.

Enfin, le tableau de bord Remah d’Oryx sera un peu plus utile, à l’avenir: il n’utilise plus de charges fringantes en traversant des murs souples, et son temps de récupération de tableau de bord a été réduit à 0,5 seconde, à la fois après avoir traversé un mur mou et après une collision. avec un ennemi. Cependant, le temps de recharge de son tableau de bord a été augmenté à 12 secondes (au lieu de huit).

En raison de circonstances imprévues, nous avons dû retarder la publication d’aujourd’hui de Y5S2.3. Nous partagerons les temps de maintenance mis à jour à une date ultérieure. https://t.co/OrSew5Y3r6 – Rainbow Six Siege (@ Rainbow6Game) 28 juillet 2020

Nous ne savons pas encore quand le correctif tombera, après son retard, mais en attendant, vous pouvez consulter notre liste des meilleurs opérateurs Rainbow Six Siege et notre guide de Rainbow Six Siege Year 5 pour vous préparer et vous préparer pour lorsque la mise à jour est publiée.