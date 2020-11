La nouvelle fuite du Samsung Galaxy S21 révèle les spécifications matérielles, les fonctionnalités de l’appareil photo et plus

Il y a un nouveau rapport sur une fuite du Samsung Galaxy S21 avec de nombreux détails supplémentaires.

Le rapport non confirmé contient des informations sur les spécifications matérielles, les couleurs et plus encore du téléphone.

Il détaille également les rapports sur les fonctionnalités améliorées de l’appareil photo du téléphone.

Le dernier rapport sur une fuite du Samsung Galaxy S21 (que nous appelions jusqu’à présent le Galaxy S30) est assez vaste. Ça vient de Police Android, qui affirme avoir reçu des informations sur la prochaine série phare de téléphones Galaxy de nombreuses sources. Le rapport affirme également avoir vu des rendus officiels des trois téléphones de la série, mais l’histoire ne les a pas publiés car cela pourrait révéler l’identité de ses sources.

Spécifications matérielles de la série Galaxy S21

Les trois téléphones auraient le processeur Samsung Qualcomm 875 actuellement inopiné pour certains marchés, tandis que d’autres recevront le chipset Exynos 2100 de Samsung. Les Galaxy S21 et S21 Plus prendraient en charge la 5G, ainsi que le matériel sans fil Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Le S21 Ultra disposera également de la 5G et du Bluetooth 5.1, mais disposera du matériel Wi-Fi 6E plus avancé, qui, selon le rapport, sera deux fois plus rapide que le Wi-Fi 6.

Les tailles de batterie pour les téléphones seraient comprises entre 4000 mAh pour le Galaxy S21, 4800 mAh pour le S21 + et 5000 mAh pour le S21 Ultra. Les trois téléphones seraient lancés avec le skin OneOS 3.1 basé sur Android 11.

En termes d’affichage, le rapport affirme que le S21 ordinaire aura un écran de 6,2 pouces, tandis que le S21 Plus aura un écran de 6,8 pouces. B0th prendra en charge les résolutions FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le S21 Ultra aurait un écran de 6,9 ​​pouces, avec une résolution WQHD + et un écran LTPO qui aura un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Le modèle Ultra peut également avoir une limite de luminosité très élevée de 1600 nits pour l’écran et un rapport de contraste de 3 000 000: 1. Enfin, le rapport affirme que le téléphone Ultra prend en charge les stylets S, mais n’inclut pas le stylet dans la boîte.

Spécifications et caractéristiques de l’appareil photo de la série Galaxy S21

Le rapport affirme que les Galaxy S21 et S21 Ultra auront tous deux la même caméra arrière configurée, avec un capteur principal de 12MP, un téléobjectif de 64MP et un capteur ultra-large de 12MP. Le modèle Ultra aura quatre caméras arrière, selon le rapport. Le capteur principal sera un énorme appareil photo de 108 mégapixels, qui, selon l’histoire, sera la version de deuxième génération du capteur trouvé sur le S20 Ultra et le Note 20 Ultra. Le S21 Ultra aura un capteur ultra-large de 12MP, et les deux autres caméras seront toutes les deux 10MP. L’un aura un zoom optique 3x, tandis que l’autre sera un zoom optique 10x.

D’autres fonctionnalités de la caméra incluraient un moyen d’enregistrer à la fois à partir des caméras avant et arrière en même temps. Toutes les caméras du téléphone prendront en charge les résolutions 4K et les clips vidéo pris à 60 ips, selon l’histoire, et il y aura même un support pour les vidéos 8K à 30 ips.

Autres caractéristiques

Le Galaxy S21 aurait des choix de couleurs de Phantom Violet, Phantom Grey, Phantom White et Phantom Pink. Le S21 Plus peut avoir les couleurs Phantom Silver, Phantom Black et Phantom Violet. Le S21 Ultra n’aura que des choix de couleurs Phantom Silver et Phantom Black. Le S21 ordinaire aura un dos en plastique, tandis que le modèle Ultra aura un dos en verre.

En parlant de l’arrière, le rapport affirme que les récents rendus non officiels des téléphones sont corrects en ce que les configurations de la caméra seront placées dans le cadre du téléphone avec une petite bosse. Selon la couleur du téléphone, son cadre et la bosse de la caméra seront de couleurs différentes. Le rapport affirme que la couleur du téléphone Phantom Black aura un cadre noir et une bosse de la caméra, tandis que les modèles de couleur Phantom Violet et Phantom Pink auront un corps en cuivre. L’histoire dit que le modèle de couleur Phantom White a «une teinte bleue subtile avec une lunette en bronze».

Enfin, les versions S21 Plus et Ultra auront des versions 5G Ultra WideBand qui ne seront probablement disponibles qu’aux États-Unis via Verizon.

Comme vous pouvez le voir, ce rapport de fuite du Galaxy S21 est très complet. Gardez à l’esprit que cela provient de sources sans nom, donc certains détails pourraient changer avant la sortie des téléphones.