La nouvelle fuite du Galaxy Note 20 5G détaille de graves déclassements, y compris une construction en plastique

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra a fui en entier plus tôt dans la journée et maintenant, quelques heures plus tard, le pronostiqueur Roland Quandt et WinFuture ont complètement détaillé le Samsung Galaxy Note 20 et publié plusieurs images marketing.

Un écran plat avec une résolution et un taux de rafraîchissement inférieurs

Configuration de la caméra moins avancée et arrière en plastique

Exynos 990, pas de prise en charge de la carte microSD, S Pen rétrogradé

Un écran plat avec une résolution et un taux de rafraîchissement inférieurs

Les informations fournies aujourd'hui corroborent les rapports récents et les fuites d'images en affirmant qu'il comportera un écran AMOLED plus grand de 6,7 pouces. Malheureusement, il ne prend en charge qu'un taux de rafraîchissement de 60 Hz et s'installe pour une résolution inférieure de 2400 x 1080p.Samsung a fait des bords incurvés une caractéristique de la marque sur ses smartphones phares, mais cela se termine par le Galaxy Note 20. Le panneau sélectionné est complètement plat et atterrit couplé à un petit trou de perforation et des lunettes légèrement plus épaisses que son homologue de marque Ultra. Ces changements coïncident avec un petit changement de nom, selon le pronostiqueur Ishan Agarwal. Alors que les écrans récents ont été commercialisés en tant qu'implémentations AMOLED dynamiques, celui-ci devrait être commercialisé sous le nom d'écran « Super AMOLED + ».

Pour aider à maintenir au moins une certaine parité avec le Galaxy Note 20 Ultra haut de gamme, Samsung a conservé le scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran. Le Galaxy Note 20 semble également prêt à prendre en charge Project xCloud via Xbox Game Pass, offrant ainsi aux clients un accès à plus de 90 jeux.

Configuration de la caméra moins avancée et arrière en plastique

Les déclassements se poursuivent lorsque le Samsung Galaxy Note 20 est retourné. Bien que le module de caméra soit visuellement similaire à celui du Galaxy Note 20 Ultra, il abandonne entièrement le nouveau système de mise au point automatique laser. Samsung a également remplacé l'appareil photo de 108 mégapixels trouvé sur son appareil premium par un jeu de tir principal de 12 mégapixels qui a probablement été emprunté au Galaxy S20. Heureusement, ce dernier produit toujours des photos étonnantes. Il existe également un jeu de tir ultra grand angle de 12 mégapixels et une implémentation de zoom téléobjectif de 64 mégapixels. Ce dernier permet la prise en charge du zoom hybride 3x et du zoom numérique 30x, en baisse par rapport au zoom optique 5x et au zoom spatial 50x offerts par le Note 20 Ultra.

La fonction d’enregistrement vidéo 8K a été conservée sur le Galaxy Note 20. Il en va de même pour la caméra selfie 10 mégapixels.

Pour revenir au design actuel, chaque produit phare de Samsung depuis le Galaxy S6 en 2015 a présenté un panneau arrière sculpté dans du verre. Cela change avec le Galaxy Note 20, qui aurait opté pour une construction en plastique.

Samsung a choisi d’équiper le Galaxy Note 20 avec le chipset Exynos 990 en Europe. Il est associé à Android 10 et One UI 2.5 en standard, ainsi qu’à la connectivité 4G LTE. Une variante 5G est cependant prévue pour la région.

Exynos 990, pas de prise en charge de la carte microSD, S Pen rétrogradé

Les acheteurs peuvent également s'attendre aux mêmes 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne que Samsung offerts dans le Galaxy Note 10 l'année dernière. Mais tout comme ce téléphone, il n'y a pas d'autres variantes de stockage en cours et les cartes microSD ne sont pas prises en charge.

Une batterie de 4300 mAh prend en charge une technologie de charge rapide non spécifiée qui permet un chargeur à 50% en seulement 30 minutes. La charge sans fil et la charge sans fil inversée sont également intégrées.