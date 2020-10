La nouvelle fuite de Pokémon Go répertorie les détails du transfert Pokémon HOME

Chaque fois qu’une grosse mise à jour est ajoutée à Pokémon Go, il existe également des bits de données inutilisées qui sont poussés dans le jeu, y compris des ressources pour de nouveaux événements, des mouvements, des Pokémon, etc.

Parallèlement à la mise à jour 0.191 qui vient d’être mise en ligne, le groupe de datamining PokeMiners a également découvert beaucoup d’autres choses, y compris ce qui serait le coût du transfert de Pokémon depuis Pokémon Go à ACCUEIL Pokémon, quels Pokémon sont éligibles pour le transfert, et une nouvelle notification Raid Pass.

Le principal objectif ici est la rumeur précédemment ACCUEIL Pokémon les exigences de transfert qui ont fait l’objet d’un examen par la communauté lors de sa première mention Pokémon Forums de support en septembre. Si l’on en croit cette datamine, il y aura un système d’énergie en place qui fonctionnera comme une minuterie pour le transfert de Pokémon vers DOMICILE.

Plus précisément, les données mentionnent quelque chose appelé un Transporter, qui est probablement ce que la fonction de transfert sera appelée. Le transporteur dépendra de l’énergie pour fonctionner, mais il n’est pas clair si cette énergie dépendra du nombre de Pokémon que vous envoyez, des types de Pokémon que vous envoyez (similaire au coût de Stardust en Pokémon Go métiers) ou d’autres facteurs.

Il y a une nouvelle section de la boutique en jeu qui est présentée dans les données où vous pourrez dépenser des PokéCoins ou de l’argent réel pour acheter de l’énergie pour alimenter le Transporter et effectuer des transferts plus rapidement.

Le temps de recharge des transferts est répertorié en jours et en heures dans les données.Il est donc probable que le temps de recharge maximal soit de 24 heures, mais nous ne le saurons pas tant que la fonctionnalité ne sera pas activée plus tard cette année.

En ce qui concerne les fonctionnalités de transfert, vous devrez lier votre Pokémon Go jeu sur votre compte Nintendo pour accéder à DOMICILE. À partir de là, chaque transfert commencera dans Aller, mais être fini dans DOMICILE, bien qu’il ne soit pas clair si vous utiliserez l’application mobile ou la version Nintendo Switch de DOMICILE pour effectuer ces transferts spécifiquement.

Les Pokémon que vous avez en défense, les Pokémon Ombre non purifiés et les Méga Pokémon ne peuvent pas être transférés. Si vous avez un Pokémon qui a un costume spécial ou une apparence unique, il semble qu’il puisse être transféré, cependant, il perdra son costume ou son apparence unique une fois envoyé à DOMICILE.

Cela peut ne pas s’appliquer aux Pokémon comme Special Cap Pikachu qui ont été présentés dans Aller et Épée et Bouclier, mais nous ne le saurons pas avant la sortie. Vous serez averti avant le début du transfert que cela se produira, vous permettant de l’annuler avant de perdre ces Pokémon.

Vous pouvez transférer plusieurs Pokémon à la fois, pas un seul malgré le coût en énergie qui complique potentiellement cela. Et comme nous le savions déjà, tout Pokémon transféré depuis Aller à DOMICILE ne pourra pas être renvoyé à Aller, alors vérifiez toujours quel Pokémon vous envoyez avant de confirmer.

La Wonder Box, une fonctionnalité qui permet aux joueurs de placer plusieurs Pokémon dans un emplacement spécifique et d’échanger ces Pokémon au hasard avec d’autres joueurs du monde entier, viendrait également à Pokémon Go..

D’autres détails intéressants découverts dans la datamine incluent un nouveau système d’avertissement pour les passes de raid, qui affichera une nouvelle fenêtre de notification une fois que vous serez à court de passes de raid et de passes de raid à distance. Selon certaines informations, cette fenêtre contextuelle comportera un lien rapide qui propose d’amener les joueurs à la boutique du jeu pour en obtenir plus et proposera probablement des offres ou des offres groupées, le cas échéant.

Une liste pour EX Mega Raids a également été trouvée dans les étiquettes Pokémon Info qui seront ajoutées dans le cadre de la fonction d’histoire précédemment annoncée. Et des systèmes de favoris et de filtrage sont ajoutés pour différents domaines des jeux.

Toutes ces informations ont été découvertes dans le cadre d’une analyse de données PokeMiners, de sorte que certaines de ces fonctionnalités pourraient changer ou même ne pas en faire Pokémon Go du tout.

