La nouvelle fonctionnalité Chrome testée pour Android peut économiser la batterie et les données

Google teste une nouvelle fonctionnalité pour l’application de navigateur Chrome sur Android. Selon 9to5Google, une fonctionnalité «télécharger plus tard» permettra aux utilisateurs de Chrome de planifier des téléchargements sur le navigateur mobile. Tout ce que l’utilisateur doit faire est de sélectionner l’heure et la date auxquelles il souhaite que le navigateur commence le téléchargement. Cette fonction peut également être configurée pour démarrer un téléchargement à partir du navigateur lorsqu’une connexion Wi-Fi est détectée.

La fonctionnalité « Télécharger plus tard » est en cours de test sur la version 86 de l’application Chrome Canary. C’est une version très instable de Chrome qui peut être installée à partir du Google Play Store. Vous pouvez activer la fonctionnalité en téléchargeant l’application Canary sur votre téléphone Android. Ensuite, vous devez activer un indicateur en suivant ces instructions: Ouvrez Chrome Canary et tapez chrome: // flags. Recherchez «Activer le téléchargement plus tard». Vous verrez trois options dans un menu déroulant; sélectionnez « Activé » et redémarrez l’application Chrome Canary. Une fois que cela s’est produit, chaque fois que vous essayez de télécharger une page Web à partir de Chrome, vous verrez les options « Choisir quand télécharger » avec Maintenant , via Wi-Fi , et « Choisissez la date et l’heure « comme options.

Google teste la méthode pour planifier des téléchargements sur Chrome pour Android

Nous ne savons pas quand cette nouvelle fonctionnalité sera disponible sur une version stable de Chrome et il est probable que Google la modifiera plusieurs fois avant que « Télécharger plus tard » ne soit prêt pour les heures de grande écoute. L’avantage d’offrir cette fonctionnalité est que si vous souhaitez télécharger du contenu à partir du navigateur Chrome, vous pouvez le faire sans épuiser vos données ou l’autonomie de la batterie en organisant le processus de téléchargement à une certaine heure ou via Wi-Fi.