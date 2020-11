La nouvelle datamine Pokémon Go affiche les entrées Pokédex de génération 6 dans le code du jeu

Un autre Pokémon Go La mise à jour a été mise en ligne plus tôt dans la journée, principalement en ajoutant ou en modifiant de nouvelles lignes de texte dans le jeu. Et grâce au groupe de datamining PokeMiners, nous savons maintenant que Niantic a ajouté des informations Pokédex pour chaque génération de six Pokémon.

Selon les données, de nouveaux vêtements d’événements, des entrées Kalos Pokédex et des mises à jour de City Spotlight ont tous été inclus dans ce patch le plus récent.

Plusieurs nouvelles mises à jour de texte en ce moment. Surtout pour le City Spotlight, mais aussi les textes Pokedex Gen 6 et les vêtements de l'événement Pokemon HOME!

En commençant par les entrées Pokédex, tous les noms, catégories et descriptions ont été ajoutés au jeu. Cela signifie que les données pour les numéros National Dex 650 à 721 sont toutes en cours de préparation pour publication en Pokémon Go car Niantic est à court de Pokémon Unova pour sortir en tant que nouveau contenu.

Les autres ressources doivent encore être ajoutées au jeu avant de pouvoir commencer à spéculer sur le moment où les Pokémon de sixième génération seront disponibles.

En plus de cette grosse baisse, de nouveaux vêtements pour un prochain Meltan, Melmetal et ACCUEIL Pokémon événement ont également été ajoutés, y compris une veste en duvet Melmetal, un gilet, des chaussures. De plus, une paire de lunettes sur le thème DOMICILE professeur Grand Oak.

Cet événement célébrera le lancement de la compatibilité entre Aller et DOMICILE, qui permet aux joueurs de transférer leur Pokémon de l’application mobile vers Maisons système de stockage.

Une tonne de texte pour l’ensemble d’événements City Spotlight récemment révélés complète la plus grande information. Des informations sur les badges, les données de la vue du jour, les titres, les quêtes et la boîte de dialogue de quêtes sont désormais disponibles si vous souhaitez avoir un bref aperçu de ce qui pourrait être inclus.

La dernière information faisait allusion à l’augmentation temporaire de la distance commerciale annoncée par Niantic plus tôt dans la journée, ainsi que du texte sur l’augmentation plus rapide des niveaux d’amitié.

Vous pouvez afficher toutes les informations de cette mise à jour via le fil de discussion PokeMiners sur The Silph Road Reddit.

