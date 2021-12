La nouvelle coiffure de Zendaya fait tourner les têtes

Zendaya nous a offert quelques looks avant la sortie de Spider-Man : No Way Home. Jouant le rôle de MJ dans la série de films, Zendaya a parcouru un long chemin depuis ses débuts sur Disney Channel. Après avoir connu la célébrité dans la sitcom Shake It Up de Disney en 2010, Zendaya a fait son entrée sur le grand écran avec Spider-Man : Homecoming en 2017, le premier film de la trilogie de Tom Holland. Bien sûr, elle a ensuite joué dans Euphoria, série pour laquelle elle est devenue la plus jeune femme à remporter un Emmy pour l’actrice principale dans une série dramatique.

Mais lorsqu’elle a parlé spécifiquement du rôle de l’amoureuse de Peter Parker à l’écran (bien sûr, nous ne pouvons pas oublier qu’elle et Holland sortent ensemble dans la vraie vie), l’actrice a déclaré :

“C’était génial. J’ai fait le premier film quand j’avais 19 ans, maintenant je vais en avoir 25”, ajoutant que “c’était vraiment spécial, vous savez, nous avons pu grandir avec ce personnage, nous avons pu grandir ensemble et traverser tellement de choses ensemble”.

Elle a poursuivi en déclarant : “Elle a une place spéciale dans mon cœur, MJ. Je suis reconnaissante de jouer un personnage aussi emblématique et reconnaissante au [réalisateur] Jon [Watts] de m’avoir choisie pour être cette nouvelle version de ce qu’elle est et de ce qu’elle représente dans notre Univers cinématographique Marvel”

Tout au long de son parcours à Tinseltown, Zendaya a été connue pour changer de coiffure. Maintenant, elle montre son dernier look et nos mâchoires en sont tombées. Zendaya fait ses débuts avec une nouvelle coupe rousse, et les fans sont obsédés.

Sur les réseaux sociaux le 16 décembre, un jour avant la première de “Spider-Man : No Way Home” aux États-Unis, Zendaya a dévoilé sa dernière coiffure sur sa Story Instagram. L’actrice a montré un superbe carré roux-brunette qui dépasse tout juste de ses épaules. “Il est temps de changer”, a-t-elle écrit dans son post. Et les fans ont adoré.

“Elle a vu la vision et l’a ramenée ! C’est notre mj”, a tweeté un fan. (Le personnage de Zendaya, MJ, est connu pour ses cheveux roux). “Elle convient vraiment au roux et aux cheveux mi-longs”, s’est exclamé une autre personne. “Les cheveux roux sont là pour rester si vrais”, a partagé un troisième utilisateur.

Certains diront cependant qu’il est toujours temps de changer avec Zendaya, étant donné qu’elle change de coiffure avec une telle facilité et une telle finesse en un clin d’œil. Dans une interview d’octobre, elle arborait un moptop brun (qui sert également de photo de profil sur Instagram). Et en parlant d’Instagram, Zendaya est connue pour montrer ses différentes coiffures sur l’application. Dans un post Instagram de 2017, elle a téléchargé une photo montrant ses boucles tout en se lamentant sur sa routine de soins capillaires ardue. “Quand vous avez passé le nombre d’années passées à faire repousser vos cheveux abîmés, à éviter la chaleur, à porter des perruques et à essayer tous les produits naturels du monde, et que vous voyez enfin une petite boucle revenir… #yeslawwwwd”, avait-elle écrit à l’époque, célébrant le retour de ses cheveux naturels.