La nouvelle carte Modern Warfare Hackney Yard entrera dans CoD: Mobile saison 12

Image via Activision

Call of Duty: Modern Warfare’s Hackney Yard arrive sur mobile, a révélé Activision aujourd’hui.

La carte fera partie de la baisse de contenu de la saison 12. La nouvelle saison débutera après la fin de la saison 11, le 10 novembre à 19 h CT. Les nouvelles saisons commencent généralement 24 heures après la fin de la précédente, ce qui signifie que la saison 12 débutera le 11 novembre à 19 h CT. Cependant, il n’a pas été confirmé si la carte sera disponible au début de la saison. Activision ajoute généralement du nouveau contenu progressivement tout au long de la saison.

Hackney Yard est une carte assez grande. Dans Guerre moderne, la carte est également livrée avec un mode nuit. La carte pourrait également arriver sur mobile avec un mode nuit car Activision a taquiné l’ajout de cartes de nuit sur mobile.

Dans une mise à jour de la communauté le 6 novembre, Activision a déclaré que «le soleil semble devenir vraiment bas dans le monde de Call of Duty: Mobile. » C’est probablement un indice en faveur de l’ajout du mode nuit aux cartes.

Outre Hackney Yard, Activision a confirmé que deux nouvelles armes arriveront la saison prochaine. La société a également révélé que la saison aura un «thème plus axé sur l’armée».

Jusqu’à ce que la nouvelle saison commence, les joueurs peuvent profiter de la variété d’événements en cours dans le jeu. Cela inclut l’événement Cliffhanger qui offre des récompenses exclusives, le mode Collection Hardcore, la liste de lecture Rust 10 contre 10, et plus encore.