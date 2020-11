La nouvelle bande-annonce de Snyder Cut a donné à Cyborg une nouvelle scène émotionnelle, et les fans ne peuvent pas en avoir assez

Justice League de Zack Snyder se démarquera également pour tous les nouveaux personnages qu’il lance, notamment Darkseid, Martian Manhunter, Iris West, Ryan Choi, The Joker et la mère de Cyborg, Elinore Stone, interprétée par Karen Bryson. Parce que le théâtral Ligue de justice occupe déjà une place dans la continuité principale du DCEU, Zack Snyder a déclaré que son film évoluait dans un univers «Elseworld». Donc, en fonction de la réception de Snyder Cut, nous pourrions peut-être voir plus d’histoires se dérouler dans cette continuité, y compris une suite directe.