La nostalgie de la vague de la Coupe du monde 1990 doit inspirer et guider les EAU vers des temps meilleurs

La nostalgie est une chose merveilleuse.

Les souvenirs teintés de sépia des points décisifs marquants des Émirats arabes unis lors de la Coupe du monde 1990 ont été, de manière vivante, ravivés par le 30e anniversaire de cette semaine.

Un moment spécial – et qui, douloureusement, n’a pas été répété dans les décennies suivantes.

La sentimentalité, cependant, ne doit pas nécessairement être à sens unique. Les souvenirs d’un passé glorieux peuvent être canalisés en une force de catalyseur pour le changement actuel.

C’est le moment où les Blancs se trouvent actuellement alors qu’ils cherchent un cinquième manager en trois ans, agité. Les réflexions sur leurs héros d’Italia 1990 doivent façonner cette décision imminente – et critique – si une place sacrée à la Coupe du monde 2022 peut être récupérée.

–

Les tons fiers de Ishy Bilady («Vive mon pays») remplissant l’air d’un Stadio Renato Dall’Ara dans l’attente de Bologne. Les meilleurs joueurs d’une nation se sont alignés pour la première fois sur une scène mondiale lors de la première défaite 2-0 face à une équipe électrique colombienne aromatisée par les talents joyeux de René Higuita, Carlos Valderrama et Freddie Rincon.

Le milieu de terrain polyvalent d’Al Nasr, Khalid Ismail, a marqué le premier but de son pays lors du tournoi mondial lors d’une défaite de 5-1 face à d’éventuels champions de l’Allemagne de l’Ouest. L’attaquant de Sharjah, Ali Thani, a produit son merveilleux effort à la tête lors de la dernière défaite 4-1 du Groupe D contre la Yougoslavie.

Des réalisations qui, à juste titre, restent annoncées jusqu’à ce jour.

Ils illustrent également une norme qui doit être respectée par les décideurs de l’Association des Emirats Arabes Unis pour que la répétition tant attendue soit réalisée tardivement.

–

Une liste restreinte de quatre personnes pour le poste de meilleur entraîneur dans le match des Emirats a été finalisée. Le tacticien d’Al Dhafra, Vuk Rasovic, dépassé – et il pourrait être un cheval traqueur à un stade où une décision finale est attendue ce mois-ci – est censé le diriger, devant l’ancien talisman Al Ain et Al Ahli, Cosmin Olaroiu, respecté par l’Espagne. 21 tacticien Luis de la Fuente et un candidat anonyme.

Le10 Sport a déclaré un récent refus de l’icône de la France Laurent Blanc.

Le bilan de Rasovic au Moyen-Orient est remarquable. Un trio d’apparitions finales de la coupe nationale (Coupe du Roi 2017/18 à Al Faisaly en Arabie Saoudite, 2018/19 et – à jouer – Coupe du Président 2019/20 à Dhafra) est la statistique principale.

L’application réussie par le défenseur de l’ex-Yougoslavie d’une défense disciplinée de cinq hommes est très rare dans la région. Cela met en évidence un cerveau tactique astucieux et une admirable capacité à communiquer.

Une adhésion similaire aux arts défensifs a été constatée chez Carlos Alberto Parreira; l’homme choisi pour diriger les Blancs en Italie.

–

Le Brésilien avec un record de diriger cinq équipes nationales différentes en cinq éditions de la Coupe du monde. Cela comprend le succès de son pays en 1994.

L’athlète de 77 ans est également le seul entraîneur à avoir dirigé deux équipes asiatiques différentes pour conquérir la Coupe d’Asie. Un héritage.

Mario Zagallo a qualifié les EAU. Son CV légendaire comprend devenir la première personne à le gagner en tant que joueur (1958 et 1962) et manager (1970).

Rasovic est, en revanche, peu connu en dehors des Balkans ou du Moyen-Orient.

La SuperLiga serbe 2012/13 au Partizan Belgrade est son seul trophée. Le concurrent réputé Olaroiu en a 14 au Moyen-Orient, à lui seul, et est aimé des footballeurs émiratis.

Le malheureux prédécesseur Ivan Jovanovic – limogé en avril sans avoir joué un match – était un gagnant fréquent au Nasr.

Rasovic n’a également aucune exposition au football international. De la Fuente a levé avec l’Espagne le Championnat d’Europe U-19 2015 et le Championnat d’Europe U-21 2019.

Les trois entraîneurs susmentionnés ont leurs avantages. La bonne personne doit maintenant être sélectionnée pour atteindre la référence établie par le millésime des années 1990.

–

La reconnaissance du nom n’est bien sûr pas tout. Bert van Marwijk a mené les Pays-Bas à la finale de 2010.

Son renvoi en décembre, cependant, l’a vu rejoindre une longue liste de sommités qui se sont flattées de tromper aux Émirats.

Parmi eux, le Néerlandais Dick Advocaat, les patrons anglais Don Revie et Roy Hodgson, le futur supremo du Real Madrid Carlos Queiroz et le vainqueur du Scudetto de l’AC Milan Alberto Zaccheroni.

La question que les décideurs doivent se poser est de savoir si la vision et le bilan de Rasovic – modestes par rapport à ceux ci-dessus – sont suffisants pour le voir répéter la réalisation unique de Zagallo en guidant les Émirats arabes unis vers une Coupe du monde.

Si ce n’est pas lui, alors une approche tout aussi exigeante doit être appliquée à Olaroiu, De la Fuente et à toute autre personne en vue.

Lorsque les qualifications reprendront en octobre, il n’y a pas de place pour les erreurs. Les Emirats Arabes Unis sont quatrièmes dans le Groupe D du deuxième tour, avec un match en main qui n’apporte qu’un réconfort en sachant que s’ils triomphent dans les quatre matches restants, ils devraient passer au troisième et dernier tour.

La fierté perdure quant au rôle des Émirats arabes unis lors de la Coupe du monde de 1990. Son éclat surpasse toujours celui de la course de 1996 à la finale de la Coupe d’Asie, du triomphe de la Gulf Cup de 2007, de l’admission à Londres 2012 et des demi-finales continentales successives de 2015 et 2019.

La commémoration de ce mois ne devrait pas être éphémère. Il doit, à la place, informer chaque étape des Emirats Arabes Unis.

En savoir plus sur l’application Sport360