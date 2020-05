La Nissan GT-R50 par Italdesign nous fait la semaine à genoux!

La Nissan GT-R50 d’Italdesign a finalement été dévoilée après son passage au Salon de Genève. Il sera limité à seulement 50 unités à travers le monde et coûtera 990 000 euros.

Ce que vous voyez ici est une GT-R50 ultra-exclusive conçue par Italdesign. Cette beauté est le résultat d’une collaboration entre Nissan et la maison de design italienne. Le GT-R50 a été présenté pour la première fois sous forme de prototype en 2018 et ce que vous voyez ici est la version finale des spécifications de production. Il a été construit pour célébrer les 50 ans de la Nissan GT-R et Italdesign. Le GT-R50 sera limité à seulement 50 unités de production.

La Nissan GT-R50 par Italdesign a finalement été révélée sous forme de spécifications de production.

Ce qui vous frappe immédiatement dans cette voiture, c’est son langage radical du design. La GT-R50 est basée sur la Nissan GT-R Nismo qui est la supercar phare de la société. La voiture maniaque a naturellement un prix maniaque, 990 000 euros pour être précis. Que Rs 8,23 crore en argent indien. Le GT-R50 ne ressemble même plus au GT-R standard. Cette voiture est plus longue, plus large et se situe également plus bas que la voiture standard. La ligne de toit a encore été abaissée de 54 mm. Italdesign a ensuite exagéré et amélioré aérodynamiquement certains des éléments de conception clés de la GT-R.

Le GT-R50 sera limité à 50 unités de production.

Le carénage avant a été complètement changé et l’énorme calandre béante occupe désormais tout l’espace sur le pare-chocs avant. Les phares ne sont que des bandes très minces de lumières LED et il y a un autre élément d’éclairage placé verticalement sur le pare-chocs. Le profil latéral est assez propre mais obtient des jupes latérales supplémentaires et les roues sur mesure sont absolument magnifiques. L’arrière a également été entièrement repensé. Son beaucoup plus sculpté avec des courbes et les feux arrière dépassent du travail du corps pour un look très cool. Il y a aussi un aileron arrière massif qui est absent de la voiture standard et un grand diffuseur complète le look à l’arrière. Il semble juste agressif mais magnifiquement.

La Nissan GT-R50 est une version mise à jour du moteur V6 de 3,8 litres de la GT-R Nismo. Il a été réglé pour produire 720 ch et 780 Nm de couple dans ce cas. La GT-R Nismo standard produit 600 ch et 652 Nm de couple. Les autres améliorations de performances incluent des turbocompresseurs de course et un refroidisseur intermédiaire plus grand. Pendant ce temps, le vilebrequin, les pistons, les bielles, les roulements et le système d’échappement ont tous été repensés pour faire face aux performances supplémentaires du moteur. La GT-R50 sera disponible dans une gamme de livrées inspirées de plusieurs voitures emblématiques de la gamme GT-R. Chacun des 50 exemples pourrait ainsi être complètement unique.

La Nissan GT-R50 devait à l’origine être présentée au Salon de Genève cette année. Cependant, l’événement étant interrompu, Italdesign a présenté pour la première fois le GT-R50 sur le circuit Tazio Nuvolari en Italie. C’est là que l’entreprise effectue les tests dynamiques nécessaires à l’homologation du type de véhicule. Le PDG d’Italdesign, Jörg Astalosch, a déclaré: «C’est une journée très spéciale après des semaines extrêmement difficiles pour tout le monde. Après avoir dû renoncer à la première mondiale au salon automobile de Genève, et après l’arrêt partiel de nos activités de production en raison de COVID-19, début mai, nous sommes revenus à 100% opérationnels et pouvons confirmer la livraison des premières voitures entre la fin de cette année et au début de 2021, comme prévu.