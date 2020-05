La Nissan 370Z aura enfin un successeur

Nissan a sorti un teaser d’une nouvelle voiture de sport qui serait un successeur de la Nissan 370Z. Le design de la 400Z semble s’inspirer de la 240Z des années 70 et elle promet d’être une formidable voiture de sport.

La Nissan 370Z était l’une des voitures de sport les plus redoutables de son segment. Étant beaucoup moins cher que les Porsche Boxsters et Caymans, le 370Z n’était pas très loin derrière en termes de facteur de plaisir. À l’époque, Nissan avait plusieurs voitures de sport Zed vénérées comme la 240Z, la 350Z et d’autres comme la 300ZX et Silvia. Ces voitures ont longtemps été abandonnées, mais la 370Z et la GT-R continuent d’être en vente. Cependant, eux aussi ont commencé à montrer leur âge et maintenant, Nissan nous a taquiné avec un tout nouveau successeur de la 370Z. Son appelé le Nissan 400Z.

La Nissan 370Z aura bientôt un successeur – la 400Z.

Cela est assez surprenant, car la société n’a pas parlé du 370Z depuis des siècles, mais elle a secrètement développé son successeur. Le teaser se présente sous la forme d’une vidéo qui taquine également plusieurs autres voitures Nissan à venir. Mais une nouvelle voiture de sport de la gamme allait sûrement attirer l’attention de tout le monde. Le teaser ne nous montre que la silhouette de la nouvelle voiture et il nous rappelle immédiatement la légendaire 240Z. Le design rappelle de façon frappante les voitures glorieuses des années passées de Nissan.

Vous pouvez noter les similitudes avec le 240Z avec le long capot coulant dans un petit habitacle. L’arrière est alors assez court et trapu, tout comme le 240Z. Il y a en fait des rapports qui affirment que le design du 400Z a été inspiré par le 240Z. C’est aussi très beau de voir comment un langage de conception aussi ancien a été adapté aux temps modernes. La ligne de toit à forte pente avec une hanche musclée et une ligne de capot bien profilée sont bien modernes. Il y a également des rapports qui suggèrent que l’arrière de la voiture a été inspiré par le Nissan 300ZX.

Lisez aussi: Le Triumph Scrambler 1200 Bond Edition est un Perfect 007 Ride!

Sous le capot, nous nous attendons à ce que Nissan s’approprie le moteur V6 biturbo de 3,0 litres de l’Infiniti Q60. Le moteur développe 400 ch de puissance et 475 Nm de couple de pointe dans l’Inifiniti Q60 et il est couplé à une boîte de vitesses automatique à 7 rapports. Il y a cependant des rapports d’une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses pour le 400Z. Ça ne va pas mieux que ça. Non, attends. Il y a même des rumeurs selon lesquelles la division des performances de Nissan – Nismo – travaillerait sur un modèle en édition spéciale du 400Z qui aura environ 480 ch de puissance.

Lisez aussi: Cette Skoda Laura vRS modifiée est plus puissante qu’une nouvelle Octavia RS 245

Le Nissan 400Z sera opposé à des concurrents comme la BMW M2 Competition, la Porsche Cayman, l’Alpine A110 et la Toyota Supra. Toutes ces voitures sont des voitures de sport sensationnelles à leur propre égard et la Nissan 400Z aura donc beaucoup à prouver contre ces poids lourds. Mais Nissan n’est pas complètement inconscient de faire de grandes voitures de sport et il y a beaucoup à attendre. Nissan devrait lancer le 400Z à l’échelle mondiale en 2021, avec des ventes mondiales commençant pour la voiture en 2022.