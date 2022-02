La Nintendo Switch pourrait bénéficier du support AMD FSR

Quelque chose à attendre avec impatience : Il semble qu’au moins un jeu à venir sur la Nintendo Switch équipée de Nvidia pourrait bénéficier d’une amélioration de la qualité d’image sans sacrifier les taux de rafraîchissement grâce à AMD. La FidelityFX Super Resolution, alias FSR, de Team Red a été découverte dans le contrat d’utilisation de Nintendo Switch Sports, ce qui suggère que le jeu prendra en charge la technologie d’upscaling.

Les utilisateurs de Twitter @NWPlayer123 (via VideoCardz) ont repéré la référence à FSR dans le contrat de licence de l’utilisateur final du jeu Nintendo (EULA). Il n’y a pas d’explication sur la façon dont la technologie pourrait être utilisée, mais on suppose qu’elle pourrait être exploitée pour améliorer la qualité/performance graphique des jeux sur l’écran 720p de la Switch et lors de la sortie sur les téléviseurs à une résolution de 1080p.

found an interesting license from Nintendo Switch Sports, lists FidelityFX Super Resolution (FSR) pic.twitter.com/cfQKslK6Sg — Nikki™ 🌹 (@NWPlayer123) February 16, 2022

La Switch utilise un SoC Tegra X1 basé sur le processeur Maxwell (256 cœurs CUDA) de Nvidia, sorti en 2015, donc un peu vieillissant. Il lui manque les cœurs Tensor pour prendre en charge le DLSS de la société, et si Nvidia dispose de sa technologie d’accentuation de l’image (NIS), qui, comme le FSR, est open-source, Nintendo a opté pour la solution d’AMD.

Avant la sortie du modèle Switch OLED, de nombreuses rumeurs affirmaient qu’il serait alimenté par un tout nouveau SoC Nvidia supportant une technologie de type DLSS, ce qui lui permettrait de sortir à une résolution 4K lorsqu’il est connecté à un téléviseur. En fin de compte, cependant, elle a été livrée avec le même SoC Tegra X1.

On ne sait pas encore si la Nintendo Switch Sports sera livrée avec le support FSR ou si celui-ci sera ajouté à une date ultérieure (ou pas du tout). Nous le saurons avec certitude lorsque le jeu sera lancé le 29 avril.

La Switch n’est pas la seule console portable à bénéficier de la prise en charge de FSR ; le jeu sera également disponible sur la plate-forme Steam.