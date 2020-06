La NFL admet que nous nous sommes trompés, Roger Goodell publie une vidéo dénonçant le racisme et encourageant les protestations des joueurs

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a filmé pour dire que la ligue avait fait des erreurs en n’écoutant pas les joueurs, tout en dénonçant le racisme aux États-Unis au milieu des protestations généralisées contre la brutalité policière contre les Noirs.

« Nous, la Ligue nationale de football, admettons que nous avons eu tort de ne pas avoir écouté les joueurs de la NFL plus tôt et encourageons tous à s’exprimer et à protester pacifiquement », a déclaré Goodell.

« Nous, la Ligue nationale de football, pensons que la vie des Noirs est importante. »

La NFL a été enfermée dans un débat en cours avec les joueurs sur les manifestations à genoux pendant l’hymne national avant le début des matchs, une pratique popularisée par le quart-arrière Colin Kaepernick en 2016 pour protester contre l’injustice raciale et la brutalité policière.

Kaepernick a déposé un grief contre la ligue en 2017, affirmant une collusion, car aucune équipe ne l’a signé après qu’il se soit séparé des 49ers de San Francisco.

La NFL et Kaepernick se sont installés en 2019.

« Les manifestations à travers le pays sont emblématiques des siècles de silence, d’inégalité et d’oppression des joueurs noirs, des entraîneurs, des supporters et du personnel », a déclaré Goodell.

« Je vais tendre la main aux joueurs qui ont fait entendre leur voix et à d’autres sur la façon dont nous pouvons nous améliorer. »

La NFL a envoyé la vidéo quelques heures seulement après que le président américain Donald Trump a renouvelé son appel à la fin des manifestations à genoux pendant l’hymne national.

« Nous devrions être debout et droits, idéalement avec un salut ou une main sur le cœur », a tweeté Trump.

« Il y a d’autres choses que vous pouvez protester, mais pas notre grand drapeau américain – AUCUN À GENOUX! »

La déclaration était une réponse au quart-arrière Drew Brees, qui s’est excusé cette semaine d’avoir assimilé la manifestation à genoux à un manque de respect envers le drapeau américain.

Jeudi, plusieurs joueurs, dont le joueur en titre du Super Bowl Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City, sont apparus dans une vidéo sur les réseaux sociaux appelant la ligue à « admettre son erreur en faisant taire les joueurs » et à soutenir les manifestations.

« Combien de fois devons-nous vous demander d’écouter vos joueurs? » Le joueur des Chiefs Tyrann Mathieu a déclaré dans la vidéo.

La ligue a également fait l’objet de critiques plus tôt cette année, lorsqu’un seul des cinq postes vacants d’entraîneur-chef a été attribué à un candidat non blanc au cours du dernier cycle d’embauche, et le mois dernier, la NFL a introduit des règles conçues pour accroître la diversité raciale parmi le personnel d’entraîneurs.

