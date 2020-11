La nébuleuse du crâne étrange brille de mille feux pour Halloween

R+Co GEMSTONE Color Conditioner GEMSTONE Color Conditioner 50ml

Un aprsshampoing nourrissant pour cheveux colors.Faites briller votre couleur de mille feux grce l'aprsshampoing couleur GEMSTONE. Cet aprsshampoing ultrahydratant et nourrissant protge votre coloration de laffadissement et prvient les frisottis et les fourches. Lextrait de lychee et de graine de gombo