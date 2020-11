La NBA publie un programme de pré-saison plus court; les matchs commencent le 11 décembre

Vendredi, la NBA a publié un calendrier de pré-saison condensé de 49 matchs, avec des équipes jouant entre deux et quatre matchs à partir du 11 décembre.

Les concours de pré-saison se poursuivront jusqu’au 19 décembre. Les équipes commenceront les camps d’entraînement la semaine prochaine.

La ligue prévoit de révéler la première moitié du calendrier de la saison régulière de 72 matchs – ce qui signifie que les matchs se joueront entre le 22 décembre et le 4 mars – dans les prochains jours. Les matchs de la seconde moitié de la saison, prévus entre le 11 mars et le 16 mai, seront révélés vers le milieu de la saison.

Le champion en titre de la NBA, les Los Angeles Lakers, jouera le premier soir de la pré-saison, techniquement un match à domicile contre les Los Angeles Clippers. Les Lakers affrontent les Clippers deux fois en pré-saison, puis deux matchs à Phoenix et le nouveau gardien des Suns Chris Paul également.

LeBron James et la défense du titre des LA Lakers commenceront contre les Clippers (Getty)

Le champion de la Conférence Est, Miami Heat, ne disputera que deux matchs préparatoires – à domicile le 14 décembre contre la Nouvelle-Orléans et le nouvel entraîneur des Pélicans (et ancien entraîneur des Heat) Stan Van Gundy, puis le 18 décembre lors du premier match de Toronto à son domicile temporaire à Tampa, Floride. Les Raptors vont ouvrir cette saison à Tampa car la frontière canado-américaine reste fermée aux voyages non essentiels pendant la pandémie de coronavirus.

Ce match du 18 décembre est le seul match à domicile de Toronto au calendrier de la pré-saison.

Orlando, Atlanta, New York, Detroit, Houston, Chicago, Sacramento, Portland, Charlotte, Phoenix, Memphis, Cleveland et les Lakers doivent tous disputer quatre concours de pré-saison.

La pré-saison sera la première fois que Kyrie Irving et Kevin Durant partageront un court ensemble pour les Nets (Getty)

Minnesota, Golden State, Oklahoma City, San Antonio, Dallas, Milwaukee, Toronto, Denver, Washington, Utah, Indiana et les Clippers ont trois matchs de pré-saison chacun à leur programme.

Brooklyn, Boston, Philadelphie, les Pelicans et le Heat ont opté pour des présaisons de deux matchs.

Le premier match de pré-saison de Brooklyn – et probablement la première fois que Kevin Durant, qui a raté la saison dernière alors qu’il se remettait d’une opération pour réparer son tendon d’Achille, joue pour les Nets – est à domicile le 13 décembre contre Washington. C’est aussi le premier match de pré-saison des Wizards, ce pourrait donc être la première fois que le garde de Washington John Wall joue dans un match de la NBA depuis le 26 décembre 2018; il a raté une grande partie de la saison 2018-19 et toute la saison dernière après des chirurgies séparées au talon et au tendon d’Achille.