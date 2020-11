La NBA finalise la date de retour avec 72 matchs au calendrier de la saison 2021-2021

C’est officiel – la NBA revient le 22 décembre.

La NBA et la National Basketball Players Association ont annoncé avoir conclu un accord sur les règles de la saison à venir, préparant le terrain pour ce qui sera frénétique quelques semaines avant la reprise des matchs.

Pour les champions en titre de la NBA, les Lakers et les finalistes de Miami Heat, cela signifie qu’ils n’ont au total que quelques jours dans leur hors-saison – un record de la NBA – tandis que les équipes qui n’ont même pas joué dans la bulle ont 285 jours dans leur hors-saison. .

Les équipes joueront un calendrier de 72 matchs, qui sera révélé dans les semaines à venir. La ligue a déclaré qu’un nouveau système serait utilisé pour garantir que la répartition des revenus liés au basket-ball se poursuit, l’un des nombreux détails qui ont dû être négociés collectivement avec le syndicat, car l’accord actuel entre les parties contenait beaucoup de termes nécessaires. remaniement en raison de la pandémie de coronavirus.

Les négociations avec les agents libres seront autorisées à commencer à 18 heures le 20 novembre, les signatures étant autorisées à partir de 12 h 01 le 22 novembre – une fenêtre extraordinairement rapide pour la NBA, qui a généralement environ une semaine couvrant le début des pourparlers et le début des signatures. Mais avec les camps d’entraînement cette année commençant le 1er décembre, les deux parties estiment évidemment qu’il n’est pas nécessaire de prolonger le processus plus longtemps que nécessaire.

De nombreuses listes pourraient être considérablement remodelées d’ici là, avec des transactions susceptibles d’être à nouveau autorisées dans les prochains jours – les détails exacts sont encore en cours d’élaboration – et le repêchage de la NBA devrait avoir lieu le 18 novembre. Les options des joueurs et des équipes seront probablement réglées autour de en même temps. L’agence libre commence deux jours après le repêchage, avec environ 100 joueurs définis pour un statut illimité.

Le plafond salarial et le niveau d’imposition resteront inchangés. Le plafond était de 109,14 millions de dollars la saison dernière, avec un niveau d’imposition de 132 627 000 dollars. Les chiffres réels seront affectés par le calendrier raccourci – les chiffres de l’année dernière étaient basés sur la saison standard de 82 matchs, un seuil qui ne sera pas atteint cette année.

Le plafond salarial pour 2021-2022 devrait augmenter quelque part entre 3% et 10%, a déclaré la ligue, ce qui signifie qu’il se situera entre 112,4 millions de dollars et 120,1 millions de dollars.

Le conseil des gouverneurs de la ligue votera pour finaliser l’accord, ce qui est une formalité. Les directeurs généraux de la NBA ont également une réunion mardi après-midi pour discuter des questions.

Meyers Leonard, un futur agent libre qui a passé la saison dernière avec le Miami Heat et a été le représentant des joueurs de l’équipe auprès de la NBPA, a déclaré qu’il craignait de terminer toutes les questions logistiques à temps pour une ouverture le 22 décembre. nuit. Il a repris ses séances d’entraînement hors saison lundi après que lui et sa femme aient fait un voyage en bus de 4 000 miles organisé par Coors Light de Miami à Los Angeles avec de nombreux arrêts en cours de route.

« Sans connaître tous les tenants et aboutissants, le 22 décembre, du point de vue de l’argent, vous jouez à plus de jeux, vous jouez à vos jeux de Noël, c’est probablement logique », a déclaré Leonard.

« Mais il y a beaucoup de choses logistiques dont je sais qu’elles ne peuvent pas être faciles. Et les discussions qui ont lieu sont des conversations très dynamiques et très difficiles. »

Il y a d’innombrables autres problèmes à résoudre, tels que tous les protocoles de santé et de sécurité maintenant que les matchs ne seront plus joués dans la sécurité d’une bulle et que les équipes se rendront à nouveau dans différentes villes.

Les joueurs ont été testés quotidiennement dans la bulle, et personne n’a été testé positif en raison des protocoles très stricts. Il sera beaucoup plus difficile d’éviter un problème lié au COVID avec le retour de la ligue à une sorte de normalité cette saison.

« Il y aura des gens qui seront testés positifs », a déclaré Leonard. « Je ne sais pas pour la gauche et la droite, mais ça va arriver. Et puis que se passe-t-il? C’est une période difficile à laquelle nous sommes tous confrontés. La maladie est très étrange. Ça va être intéressant de voir comment la ligue roule. avec les coups de poing, pour ainsi dire. «

Pour le champion de la NBA Los Angeles Lakers et le champion de la Conférence de l’Est Heat, ce sera l’intersaison la plus courte de l’histoire de la NBA – avec sept semaines séparant la fin des finales de la NBA et le début prévu du camp d’entraînement le 1er décembre.

Mais pour les huit équipes qui n’ont pas fait la bulle de redémarrage à Walt Disney World à Lake Buena Vista, en Floride cet été, ce fut une intersaison marathon, sans aucune de ces équipes – Atlanta, Chicago, Cleveland, Charlotte, Golden State, Minnesota, New York et Detroit – ayant joué depuis la deuxième semaine de mars. La NBA a fermé ses portes en raison de la pandémie de coronavirus le 11 mars, puis a emmené 22 de ses 30 équipes à Disney pour reprendre la saison en juillet.