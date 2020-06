La NBA de retour en juillet terminera cette saison à Disney World – / Film

La NBA revient officiellement le mois prochain, même au milieu d’une pandémie en cours. La National Basketball Association s’est arrêtée brusquement lorsque les entreprises et les gouvernements locaux des États-Unis ont commencé à prendre le virus au sérieux.Aujourd’hui, le conseil des gouverneurs de la ligue a voté pour reprendre la saison fin juillet avec un format légèrement modifié pour les équipes. les séries éliminatoires. Rendant cela encore plus surréaliste, les équipes vivront et participeront à Walt Disney World pour le reste de la saison.



Les plus grandes stars de la NBA vivront et joueront le reste de cette saison interrompue au complexe ESPN Wide World of Sports de Disney World. Le but est que les contacts avec les étrangers soient extrêmement limités – les fans ne seront pas autorisés à assister aux matchs en personne. Mais comme John Oliver l’a souligné dans un récent épisode de La semaine dernière ce soir, en veillant à ce que chaque membre du personnel d’une équipe sportive (et encore moins tous les membres du personnel des 22 équipes) respecte les règles de quarantaine est plus difficile qu’il n’y paraît sur le papier.

« Alors que la pandémie de COVID-19 présente des défis formidables, nous espérons pouvoir terminer la saison de manière sûre et responsable sur la base de protocoles stricts en cours de finalisation avec les responsables de la santé publique et les experts médicaux », a déclaré le commissaire de la NBA. Adam Silver. «Nous reconnaissons également que, alors que nous nous préparons à reprendre le jeu, notre société est ébranlée par les récentes tragédies de violence raciale et d’injustice, et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos équipes et nos joueurs pour utiliser nos ressources collectives et notre influence pour résoudre ces problèmes de très près. des moyens réels et concrets.

Selon NBA.com, 22 des 30 équipes de la ligue seront de retour pour jouer le reste de la saison 2019-2020: les 16 équipes (huit par conférence) dans les positions actuelles des séries éliminatoires et les six équipes qui ont actuellement six matchs ou moins derrière la huitième graine dans leurs conférences respectives. À la reprise de la saison, les équipes joueront des «matchs de classement» pour déterminer leur position et leur admissibilité aux séries éliminatoires – et cette année, un nouveau réglage a été ajouté aux procédures. Les sept meilleures équipes de chaque conférence sécuriseront automatiquement leur position dans les séries éliminatoires. Mais si la huitième tête de série de chaque conférence n’a pas une avance de quatre matchs sur la neuvième tête de série, les huitième et neuvième têtes de série joueront une série de «play-in» pour déterminer qui gagnera cette dernière place pour les séries éliminatoires. La huitième tête de série doit battre la neuvième tête de série une seule fois pour entrer, mais la neuvième tête de série devra battre la huitième fois de suite pour entrer.

Au moins dix joueurs de la NBA ont été testés positifs pour le coronavirus, et il y a encore beaucoup de questions sur les protocoles que la ligue va mettre en place pour assurer la sécurité des joueurs. Le Washington Post indique que la NBA Players Association devrait se réunir demain pour discuter du cadre de retour au jeu. Mais pour être franc, si vous voulez plus de détails sur la façon dont tout cela se déroule, vous devrez probablement les trouver ailleurs. Nous ne prévoyons pas de transformer / Film en site sportif, mais ce développement particulier – des équipes qui vivent et jouent à Disney World! – est si étrange, nous eu pour le couvrir.

