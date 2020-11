La NBA chasse un dirigeant respecté de l’AFL

La NBA a attiré l’un des dirigeants les plus respectés de l’AFL, qui devrait déménager à New York plus tard cette année à un poste de direction dans l’entreprise.

Pat Clifton, qui travaille en étroite collaboration avec le directeur général des opérations de football de l’AFL, Steve Hocking, a été chassé de la tête par la NBA et rejoindra la ligue en tant que vice-président associé de l’équipe de santé des joueurs selon un rapport de SEN.

Clifton a joué un rôle déterminant dans le retour de l’AFL pendant la période d’arrêt du COVID-19, aidant à construire les nombreux documents longs qui régissaient les protocoles de biosécurité de l’AFL pendant le verrouillage et le retour au jeu.

Le joueur de 37 ans faisait partie d’un comité de retour au jeu mis en place par Hocking qui comprenait l’entraîneur de Collingwood Nathan Buckley et l’entraîneur des Lions de Brisbane Chris Fagan.

Commissaire de la NBA Adam Silver (Getty)

La NBA a officiellement terminé sa saison 2019-2020 le mois dernier avec les LA Lakers sacrés champions.

La fin de la saison régulière, ainsi que les séries éliminatoires et finales, se sont déroulées dans un environnement de bulles à Walt Disney World près d’Orlando.

« La NBA a eu une saison vraiment réussie dans la bulle et maintenant avec le retour sur le marché, leur équipe se développe assez rapidement », a-t-il déclaré. SEN.

« C’est un tout nouveau défi. »

Au cours des années précédentes, Clifton a travaillé avec l’AFL sur la recherche sur les commotions cérébrales et a également été impliqué dans le tribunal et le comité d’examen des matches. Il a jusqu’à présent été avec l’AFL pendant huit ans.