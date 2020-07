La NASA veut un retour sur la lune en 2024. Le nouveau chef des vols spatiaux humains ne fait aucune garantie.

Remettre les astronautes sur la lune d’ici 2024 ne sera pas une mince affaire, et la nouvelle chef des vols spatiaux humains de la NASA, Kathy Lueders, a pris soin de ne faire aucune promesse qu’elle ne pourrait pas tenir.

« Je n’ai pas de boule de cristal », a déclaré Lueders lors d’une téléconférence avec des journalistes le 18 juin, interrogée sur la faisabilité d’un atterrissage sur la lune en 2024. « J’aurais aimé connaître cette réponse. Cela rendrait mon travail beaucoup plus facile. Nous allons essayer », a-t-elle déclaré.

Lueders, qui est récemment devenu l’administrateur associé de la direction de la mission d’exploration et d’opérations humaines de la NASA après la démission brutale de Doug Loverro, était un peu plus pragmatique au sujet du calendrier du programme Artemis de la NASA que son prédécesseur. Alors que Lueders semble prudemment optimiste quant à l’envoi d’astronautes sur la lune d’ici 2024, Loverro était confiant et indéfectible dans son affirmation que la NASA ferait la date limite. Lors d’un hôtel de ville de la NASA en décembre, Loverro a même déclaré qu’il « serait facile de faire en sorte que cela se produise ».

Avant que Lueders ne devienne la tête du vol spatial humain à la NASA, elle a été directrice du programme d’équipage commercial de la NASA, où elle a supervisé les premiers vols d’un vaisseau spatial privé transportant un équipage vers la Station spatiale internationale.

Après un vol d’essai réussi sans équipage du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX en mars 2019 – et la première tentative infructueuse de Boeing de faire la même chose avec son vaisseau spatial Starliner neuf mois plus tard – la première mission de l’équipage commercial, SpaceX’s Demo-2, a livré avec succès les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à la station spatiale en mai. (Pendant ce temps, Boeing se prépare à une deuxième tentative de vol d’essai sans équipage avant que les astronautes puissent commencer à voler sur Starliner.)

Ces missions ont connu des années de retards et d’autres défis. Lorsque la NASA a créé son programme d’équipage commercial en 2010, l’agence prévoyait que ses astronautes conduisent régulièrement des navires privés à destination et en provenance de la station spatiale d’ici 2015. Maintenant, cinq ans plus tard, la première mission d’équipage commercial vient tout juste d’arriver au laboratoire en orbite.

Kathy Lueders, qui était le directeur du programme d’équipage commercial de la NASA lors du lancement de la mission Demo-2 de SpaceX, est représenté dans la salle de tir quatre du Launch Control Center au Kennedy Space Center de la NASA en Floride après l’ouverture de l’écoutille entre le vaisseau spatial SpaceX’s Crew Dragon avec Les astronautes de la NASA Douglas Hurley et Robert Behnken à bord et la Station spatiale internationale, le 31 mai 2020. (Crédit d’image: Joel Kowsky / NASA)

« Il est très important d’avoir un objectif agressif », a déclaré Lueders lors de la téléconférence du 18 juin. « Nous avions un objectif agressif en équipe commerciale, et je pense que cet objectif agressif nous a permis d’accomplir les choses aussi rapidement que possible. »

« Mais je pense aussi que ce qui est important, c’est quand vous rencontrez des défis techniques … vous vous concentrez sur la réalisation de votre objectif agressif de la bonne manière », a ajouté Lueders. « Oui, il nous a fallu un peu plus de temps pour pouvoir amener Bob et Doug là-haut. Mais je pense que nous l’avons fait avec soin, et le faire correctement est mieux que le faire plus rapidement. »

Tout en assurant la sécurité de ses astronautes est la priorité n ° 1 de la NASA en ce qui concerne les missions de vol spatial humain, l’agence doit également prendre des précautions supplémentaires maintenant pour protéger ses effectifs sur Terre contre la pandémie de coronavirus. En raison de la propagation de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, la NASA a déjà dû faire face à des retards dans les tests de son nouveau megarocket Space Launch System (SLS) et de la capsule de l’équipage d’Orion, que l’agence prévoit d’utiliser pour sa lune Artemis missions.

« Je viens de passer par une mission où les deux derniers mois, nous étions en COVID », a déclaré Lueders, se référant à la mission SpaceX Demo-2. « Il est difficile de travailler pendant cette période, mais nous avons une équipe solide. Et je sais qu’ils sont heureux d’avoir un but et qu’ils sont heureux de progresser vers le but. Et c’est un très bon objectif pour nous travaillons vers. «

« Si les choses avancent en cours de route, là où techniquement cela nous prend plus de temps … alors nous irons le comprendre. Mais en ce moment, l’équipe essaie. C’est difficile », a ajouté Lueders.

