La NASA veut que vous accompagniez (virtuellement) la prochaine mission d’astronaute de SpaceX

Le premier lancement opérationnel d’astronautes de SpaceX pour la NASA est à seulement neuf jours et l’agence invite le public à participer à la balade historique.

le Mission Crew-1 doit décoller du Kennedy Space Center (KSC) de la NASA en Floride le soir du 14 novembre. Une fusée SpaceX Falcon 9 enverra une capsule Crew Dragon transportant quatre astronautes – Victor Glover de la NASA, Mike Hopkins et Shannon Walker et le japonais Soichi Noguchi – à la Station spatiale internationale pour un séjour de six mois.

Crew-1 sera la première mission sous contrat SpaceX vole sous un accord de 2,6 milliards de dollars qu’elle a signé avec le programme d’équipage commercial de la NASA en 2014. L’agence est évidemment enthousiasmée par cette étape importante, et elle prend soin de partager cette enthousiasme avec nous tous.

« Les membres du public peuvent assister au lancement virtuellement, recevant des mises à jour de mission et des opportunités normalement réservées aux invités sur place », des responsables de la NASA écrit dans une déclaration mardi (3 novembre).

«L’expérience de lancement virtuel de la NASA pour Crew-1 comprend des ressources de lancement organisées, une carte d’embarquement numérique, des notifications sur les interactions sociales de la NASA et la possibilité d’un timbre de passeport de lancement virtuel après un lancement réussi», a ajouté l’agence.

Vous pouvez télécharger un « passeport de lancement » Crew-1 ici , inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour de mission par e-mail ici et inscrivez-vous aux mises à jour des réseaux sociaux ici .

La NASA a également compilé une boîte à outils pédagogique pour Crew-1 que les enseignants et les parents peuvent utiliser pour aider les élèves à s’intéresser aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques. Vous pouvez trouver cette ressource ici .

Il y aura beaucoup d’activités à suivre dans la préparation du lancement du 14 novembre. Les astronautes de l’équipage 1 arriveront au KSC le 8 novembre, par exemple, et la NASA organisera un «engagement des médias sociaux de l’équipage 1» le 9 novembre à 13 h 15 HNE (18 h 15 GMT).

L’agence prévoit également d’organiser une téléconférence avec les médias le 9 novembre pour discuter des résultats de l’examen de l’état de préparation des vols Crew-1. Le temps n’a pas encore été déterminé; la téléconférence aura lieu au plus tôt une heure après la conclusion de l’examen, qui pourrait s’étendre jusqu’au 10 novembre, ont déclaré des responsables de la NASA.

Une conférence de presse pré-lancement aura lieu le 12 novembre, également à une heure à déterminer. Et l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine et d’autres notables participeront à un «compte à rebours» le 13 novembre à 10 h HNE (15 h 00 GMT).

La couverture télévisée par la NASA du lancement de Crew-1 débutera à 15h30 EST (2030 GMT) le 14 novembre. Le lancement est prévu à 19h49 HNE (0049 GMT le 15 novembre), et Crew Dragon accostera avec la station spatiale vers 4 h 20 HNE (9 h 20 GMT) le 15 novembre.

Une cérémonie de bienvenue pour les quatre astronautes nouvellement arrivés aura lieu à bord de la Station spatiale internationale vers 7 h HNE (12 h 00 GMT) le 15 novembre. Environ 20 minutes plus tard, la NASA tiendra une conférence de presse après l’amarrage avec Bridenstine et un certain nombre d’autres hauts fonctionnaires.

Vous pouvez trouver tous ces détails de couverture Crew-1 et plus ici .

Crew-1 sera la deuxième mission d’astronaute de SpaceX vers la station spatiale, après le Vol d’essai Demo-2 , qui a été lancé le 30 mai de cette année. Demo-2 – le premier vol orbital avec équipage à être lancé depuis les États-Unis depuis le retrait des navettes spatiales en 2011 – a envoyé les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à la station pour un séjour de deux mois.

Comme SpaceX, le géant de l’aérospatiale Boeing a signé un contrat d’équipage commercial avec la NASA en 2014. Boeing remplira son contrat, d’une valeur de 4,2 milliards de dollars, avec une capsule appelée CST-100 Starliner. Mais Starliner n’est pas encore prêt à faire voler des astronautes; il faut d’abord ace un vol d’essai sans équipage vers la station spatiale . Starliner a déjà essayé cela une fois, en décembre 2019, mais la capsule a subi un pépin et s’est bloquée sur une orbite trop basse pour permettre un rendez-vous avec la station.