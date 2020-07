La NASA annonce le lancement des astronautes sur le Crew-2 Dragon de SpaceX en 2021

L’équipage de la mission Crew-2 de SpaceX. De gauche à droite, les astronautes de la NASA Megan McArthur et Shane Kimbrough, l’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet. (Crédit d’image: NASA)

La mission Crew-2 de SpaceX pour la NASA a ses astronautes.

La NASA et ses partenaires internationaux ont officiellement chargé les astronautes de participer à la mission Crew-2 de SpaceX au printemps 2021, a annoncé l’agence spatiale américaine aujourd’hui (28 juillet). La mission sera le deuxième vol opérationnel Crew Dragon de SpaceX vers la Station spatiale internationale, après la prochaine mission d’astrononaute Crew-1, qui devrait être lancée en septembre.

Crew-2 comprendra les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, qui serviront respectivement de commandant et de pilote de vaisseau spatial. L’astronaute de la JAXA (Agence japonaise d’exploration aérospatiale) Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’ESA (Agence spatiale européenne) Thomas Pesquet. Hoshide et Pesquet rejoindront Crew-2 en tant que spécialistes de mission.

Crew-2 devrait être lancé au printemps 2021, en supposant que les missions Demo-2 actuelles de SpaceX et les prochaines missions Crew-1 réussissent. La démo-2 devrait se terminer dimanche (2 août) lorsque les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley reviendront sur Terre depuis la station spatiale à bord du véhicule Crew Dragon de SpaceX. Fait intéressant, Behnken et McArthur, membre d’équipage de Crew-2, sont en fait mariés.

Après le lancement des astronautes Crew-2, ils passeront environ six mois à bord de la station spatiale en tant que membres d’équipage d’expédition. Ils partageront la station avec trois coéquipiers (qui voleront à bord d’un vaisseau spatial russe Soyouz), soit un total de sept astronautes sur la station spatiale.

Les quatre astronautes Crew-2 sont des vétérans de l’espace, avec une variété de missions à leur actif.

Kimbrough a volé dans l’espace à deux reprises: d’abord en 2008 sur la navette Endeavour de la NASA dans le cadre de la mission STS-126 jusqu’à la station, puis de nouveau en 2016 sur une capsule Soyouz dans le cadre de la mission de longue durée Expedition 49/50 vers la station. McArthur s’est envolé dans l’espace une fois à bord de la navette spatiale Atlantis en tant que spécialiste de mission sur STS-125, qui était la dernière mission d’entretien du télescope spatial Hubble.

Hoshide faisait partie de deux missions dans l’espace. Le premier, STS-124 en 2008, il a volé à bord de la navette Discovery et le second en 2012, il s’est envolé vers la station spatiale à bord d’un vaisseau spatial Soyouz pour les expéditions 32 et 22. Pesquet a volé une fois, chevauchant un Soyouz dans l’espace. station dans le cadre des expéditions 50 et 51.

