La NASA abandonne les statistiques d’alunissage d’Apollo pour atteindre la 300e sortie dans l’espace américaine

Pour préparer deux de ses astronautes marquant un nouveau jalon dans l’espace, la NASA a décidé de réécrire les records de bon nombre de ses missions historiques, y compris le premier atterrissage sur la lune.

Pour mémoire, les membres de l’équipage d’Apollo 11 Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont effectué le tout premier moonwalk le 20 juillet 1969, il y a 51 ans lundi. La sortie des astronautes de 2 heures, 31 minutes et 40 secondes pour explorer la surface lunaire a été enregistrée par les journaux, les historiens, les auteurs et par la NASA, elle-même, comme la seule activité extravéhiculaire de la mission, ou EVA, le terme technique pour les sorties dans l’espace.

Mais avec un récent communiqué de presse, la NASA a effectivement ajouté une deuxième EVA au crédit des premiers marcheurs de la lune – et l’agence ne s’est pas arrêtée là. Il a maintenant modifié ses journaux de bord pour ajouter une EVA supplémentaire aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième atterrissages sur la lune et a augmenté de deux le nombre du sixième et dernier atterrissage lunaire Apollo.

Ce n’était pas une erreur, a déclaré un porte-parole de la NASA. « Le bureau de l’EVA a vérifié trois fois ses statistiques. » Au contraire, le changement a été fait exprès, bien que la raison n’ait pas été expliquée.

« [The] La définition d’un EVA avec un membre d’équipage exposé au vide a évolué au fil des ans et les définitions ont quelque peu changé en ce qui concerne la sémantique de ce qui constituait une EVA pour l’histoire », a déclaré à collectSPACE le responsable du Johnson Space Center à Houston.

Jeter l’histoire

Le communiqué de presse du 13 juillet qui faisait allusion à cette nouvelle approche de la comptabilité EVA ne concernait pas les missions Apollo, mais plutôt une sortie dans l’espace à l’extérieur de la Station spatiale internationale. Prévu pour mardi (21 juillet), Bob Behnken et Chris Cassidy quitteront le laboratoire en orbite pour retirer les appareils d’assistance au sol d’un ensemble de panneaux solaires et commencer à se préparer à l’installation d’un sas commercial.

« Quand Behnken et Cassidy s’aventurent, [they will be] lors de la 300e sortie spatiale impliquant des astronautes américains depuis qu’Ed White est sorti de sa capsule Gemini 4 le 3 juin 1965 », a déclaré la NASA dans son communiqué.

Trois cents sorties dans l’espace aux États-Unis en 55 ans méritent certainement l’attention. Il n’y avait cependant qu’un seul problème. Selon plusieurs listes indépendantes de sorties dans l’espace, l’EVA de mardi serait le numéro 293.

La NASA n’a pas partagé sa propre liste (en supposant qu’elle en maintienne une), mais a fourni une ventilation par vaisseau spatial et type de sas. La réponse, semble-t-il, se trouvait dans une note jointe au total des «astronautes sur la lune».

« … y compris des EVA debout pour jeter les ordures. »

L’astronaute de la NASA Bob Behnken, en tant que spécialiste de mission STS-123, a effectué la 200e sortie dans l’espace américaine en 2008 sous la nouvelle comptabilité de la NASA des activités extravéhiculaires. Il devrait également participer à la 300e sortie dans l’espace menée par des astronautes américains. (Crédit d’image: NASA)

Mis à part le fait que les «EVA debout» et les largages d’ordures étaient traités comme des activités différentes dans le passé, la note identifiait la source de l’écart: les sept fois où les astronautes d’Apollo ont dépressurisé leurs modules lunaires pour jeter l’équipement usé avant de décoller du la lune pour retourner sur Terre.

Sur Apollo 11, Armstrong et Aldrin ont réenfilé leurs combinaisons spatiales environ deux heures et demie après leur marche sur la lune, ont branché un ombilical pour puiser dans l’alimentation en air de leur atterrisseur et ont ouvert la trappe pour jeter leurs sacs à dos encombrants et autres matériels pour compenser. le poids des roches lunaires qu’ils rapportaient à la maison. Le largage a pris moins de 10 minutes et n’a entraîné la sortie d’aucun d’eux. Ils ont simplement poussé (ou, comme l’ont fait des équipes ultérieures, donné des coups de pied) les articles par la porte et sur la surface.

Redéfinir ‘EVA’

En 1997, le bureau d’histoire de la NASA a publié sa septième « Monographie dans l’histoire de l’aérospatiale », une chronologie EVA. Dans «Walking to Olympus», les co-auteurs David Portree et Robert Treviño ont décrit ce qui constituait une sortie dans l’espace.

« Un astronaute américain doit avoir au moins son [or her] sortir de son [or her] vaisseau spatial avant qu’il [or she] est censé effectuer une EVA », ont écrit Portree et Treviño.

Le raisonnement derrière cela, ont expliqué les auteurs, était que pendant les programmes Gemini et Apollo, les astronautes ont dû dépressuriser leurs cabines de vaisseau spatial pour effectuer une sortie dans l’espace. Cela signifiait, par exemple, que si le commandant et le pilote de commande d’une mission Gemini étaient dans le vide, seul le pilote qui est sorti de la capsule a reçu le crédit pour l’EVA. (On ne sait pas si le décompte révisé de la NASA ajoute désormais une EVA à chacun des registres des commandants Gemini.)

« Walking to Olympus » ne mentionne ni ne compte les largages de déchets d’Apollo. Ni le résumé de la mission Apollo 11 de la NASA sur son site Web.

« L’ensemble de la phase EVA a duré plus de deux heures et demie, se terminant à 111 heures et 39 minutes après le début de la mission », a écrit la NASA dans son résumé du premier atterrissage sur la lune. La vidange des ordures (désormais deuxième EVA) a commencé à 114 heures et 8 minutes.

Aldrin a comparé les étapes nécessaires pour se préparer au largage des ordures comme « un autre exercice de préparation EVA » lors de son débriefing après le vol et les marcheurs de la lune d’Apollo 17 ont fait une référence ponctuelle à leur deuxième largage des ordures comme étant EVA-5 (sur compte de leurs trois marches sur la lune et deux largages).

On ne sait pas exactement qui a été spécifiquement impliqué dans le changement ou pourquoi il a été fait maintenant.

Effets d’ondulation

En ajoutant les sept largages de déchets d’Apollo au record, Behnken et Cassidy peuvent désormais prétendre faire la 300e sortie spatiale américaine lors de la même sortie alors qu’ils égaleront le record américain du plus grand nombre d’EVA à 10 (comme précédemment enregistré par Michael Lopez-Alegria et Peggy Whitson).

Le recomptage EVA réaligne également le décompte de telle sorte que Behnken a également effectué la 200e sortie dans l’espace américain avec son collègue astronaute STS-123 Michael Foreman le 22 mars 2008. Auparavant, le 200e EVA américain a été enregistré comme étant dirigé par Stephen Bowen et Shane Kimbrough pendant STS- 126 un mois plus tard.

Contrairement à la 200e US EVA (originale), qui semblait se dérouler sans fanfare, la NASA a tenu à souligner la 100e sortie dans l’espace américaine alors qu’elle se déroulait (vraisemblablement) en février 2001.

Les astronautes de la NASA Tom Jones, à droite, et Bob Curbeam, en tant que spécialistes de la mission STS-98, ont souligné qu’ils avaient fait la 100e sortie spatiale américaine lors d’une sortie dans l’espace en 2001. Selon le nouveau décompte de la NASA, le 100e EVA a été plutôt exécuté par STS-92 coéquipiers Michael Lopez-Alegria et Jeff Wisoff en 2000. (Crédit d’image: NASA / Tom Jones via collectSPACE.com)

« Sur STS-98, nous avons effectué la 100e sortie dans l’espace par les Américains », a déclaré l’astronaute Tom Jones, alors que lui et Bob Curbeam flottaient à l’extérieur de la navette spatiale Atlantis et de la Station spatiale internationale en brandissant un panneau indiquant: « STS-98 100 EVA’s, Nous sommes prêts pour le prochain «siècle». «

Cependant, avec l’ajout des jettisons Apollo, la 100e EVA américaine a été réalisée par Lopez-Alegria et Jeff Wisoff sur STS-92 en octobre 2000.

« Je pense que ce serait bien pour eux d’être cohérents », a déclaré Jones, lorsqu’il a été contacté pour commenter la renumérotation par collectSPACE. « Ce serait bien de pouvoir profiter des opinions et des contributions de toutes les communautés qui ont travaillé sur l’EVA au cours du dernier demi-siècle et je serais heureux d’être invité à siéger à ce comité. »

D’ici là, a déclaré Jones, il a l’intention de garder son dossier.

« J’étais sur le 100e EVA sur STS-98 et je ne le rendrai pas », a déclaré Jones en riant. « J’ai la plaque de réserve pour celle que j’ai portée à l’extérieur et je ne la rendrai pas. Ils ne changeront pas le numéro dessus. »

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2020 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.