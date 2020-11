La narration de Galaxy’s Edge dans la marchandise et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez les coulisses de la série animée Adult Swim Primitif créé par Genndy Tartakovsky. De plus, découvrez comment le Équipe de merchandising du parc à thème Disney fusionne la narration avec leurs produits pour aider à apporter Star Wars: Galaxy’s Edge une expérience immersive. Et enfin, voyez comment Adam Savage personnalise Le mandalorienBaby Yoda grandeur nature de Sideshow Collectibles et repeindre la figurine.

Tout d’abord, la série animée Adult Swim Primitif est une histoire viscérale de survie à l’époque préhistorique avec un art incroyable, violent et fascinant. Mais ce n’est pas seulement l’animation qui fait que la série de Genndy Tartakovsky fonctionne si bien. Comme le révèle cette featurette de making-of pour Primal, une variété d’éléments en jeu contribuent à donner vie à la série.

Suivant, une présentation spéciale de D23 présente l’équipe de marchandisage du parc à thème Disney et met en lumière la façon dont ils donnent vie à Batuu alors qu’ils explorent la riche narration qui entre dans les importations exotiques et authentiques de Star Wars: Galaxy’s Edge. Des sabres laser aux costumes et aux articles plus adaptés aux enfants, la marchandise a sa place dans le Guerres des étoiles univers.

Enfin, pour Testé, le fabricant d’accessoires Adam Savage prend la nouvelle poupée Baby Yoda grandeur nature créée par Sideshow Collectibles et lui donne des fonctionnalités personnalisées et un nouveau travail de peinture pour le rendre un peu plus précis à ce que nous voyons dans The Mandalorian, et aussi un peu plus flexible comme objet de collection. C’est un peu troublant de le voir déchirer le petit gars, mais vous vous en remettrez.

