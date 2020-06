La naissance d’Ultraman arrive sur Blu-ray le 10 juillet, jour d’Ultraman

Ultraman a un moment, et un nouveau coffret Blu-ray vient de Mill Creek le 10 juillet, qui est le jour d’Ultraman. L’ensemble comprendra des remasters de sept épisodes classiques de l’émission populaire de 1966. Tous sont des remasters en HD et proposent deux options de sous-titres en anglais: une pour l’audio japonais et une deuxième piste anglaise correspondante. La couverture de l’ensemble présente l’art de Alex Ross, qui ornera également la nouvelle bande dessinée Marvel à venir cet été. Il coûtera 29,99 $. Cet ensemble sera vendu exclusivement sur Deep Discount, qui met en place une vitrine qui vendra toutes les versions UM de Mill Creek. Consultez les détails de l’ensemble ci-dessous et jetez un œil au couvercle.

Naissance de l’ensemble Ultraman Détails

« Mill Creek Entertainment propose désormais une sélection d’épisodes ULTRAMAN en vidéo haute définition avec DTS-HD Master Audio de la bande originale japonaise plus les dubs anglais United Artists non coupés. Chaque épisode comprendra également deux options de sous-titres en anglais; une pour l’audio japonais et un second correspondant à la piste audio en anglais. « The Birth of Ultraman Collection » comprendra les épisodes suivants…

Épisode 1 – OPÉRATION ULTRA NO. 1 – L’histoire commence alors que l’extraterrestre héroïque Ultraman poursuit le monstre spatial Bemular sur Terre, conduisant à une rencontre fatidique avec Shin Hayata, un agent du SSSP.

Épisode 2 – SHOOT THE INVADER – L’ennemi emblématique d’Ultraman, Alien Baltan, fait sa première apparition dans un conte raconté par Ide, l’inventeur génial du SSSP.

Épisode 19 – LES DÉMONS S’ÉLEVENT À NOUVEAU – Une ancienne capsule temporelle déchaîne le monstre à la peau rouge Banila et son rival à la peau bleue Aboras, qui mènent une bataille titanesque au Stade national.

Épisodes 26 et 27 – THE MONSTER HIGHNESS Parties 1 & 2 – La seule histoire ULTRAMAN en deux parties présente l’Ancien monstre Gomora, qui échappe à la captivité et submerge Ultraman alors qu’il se déchaîne vers Osaka.

Épisode 33 – LES MOTS INTERDITS – Quand Alien Mefilas essaie de convaincre un garçon de lui donner la Terre, même Ultraman peut ne pas être en mesure de l’arrêter.

Épisode 37 – UN PETIT HÉROS – Ide souffre d’une crise de foi alors que le monstre amical Pigmon avertit que la créature maléfique Geronimon fait revivre une armée de monstres pour détruire Ultraman et le SSSP!

La naissance de ULTRAMAN – ULTRAMAN Pre-Premiere Special est également incluse. Diffusé au Japon le 10 juillet 1966, une semaine avant la première de la série, ce spectacle sur scène a été filmé devant un public en studio et a présenté aux téléspectateurs l’histoire, la distribution et les personnages du spectacle. Ce début du 10 juillet de l’émission à la télévision est maintenant célébré chaque année et connu dans le monde entier comme « Ultraman Day ». Jamais encore sorti en Amérique, ce spécial est présenté en noir et blanc (comme diffusé à l’origine) en définition standard avec audio japonais et sous-titres anglais. «

