La mort sur le Nil est un « film très sombre, très sexy et troublant »

En 2017, un film est sorti de nulle part à l’automne et a rapporté beaucoup d’argent par rapport à son budget. Meurtre à l’Orient Express en vedette un enfer d’un casting de stars, mais c’était aussi l’un des rares films mettant en vedette des acteurs majeurs qui a été budgétisé en conséquence. En regardant cette liste de distribution, vous vous attendriez à ce qu’un film comme celui-ci ait au moins un budget à neuf chiffres et devrait atteindre 200 millions de dollars juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Cependant, ce film avait un budget beaucoup plus modeste de 55 millions de dollars, donc le box-office mondial qu’il a fallu en 2017 de 350 millions de dollars en a fait un succès. Ils ont éclairci une suite et ont déclaré que la suite de la sortie prévue cette année. Kenneth Branagh est à nouveau de retour en tant que star et réalisateur, mais avec une toute nouvelle distribution de noms pour Mort sur le Nil. Il est censé sortir cette année, mais que ce soit le cas ou non. Maintenant que Artemis Fowl s’est écrasé et brûlé, il est temps pour Branagh de commencer à promouvoir ce film. Il était récemment sur le podcast The Fourth Wall (via The Playlist), et il a parlé de Agatha Christie et le matériel source à partir duquel ils puisent.

« Agatha Christie croyait vraiment en ce qu’elle écrivait », a déclaré Branagh. « Je pense que c’est né d’une expérience personnelle dans des relations amoureuses meurtrières. Elle dit dans l’introduction de la version de poche qu’elle croit qu’elle a quelque chose de vivant et qu’elle en a vraiment. Je pense que c’est l’universalité, la reconnaissance pour quiconque est été dangereusement amoureux ou comme le dit Poirot dans le livre, dans toute relation, il y a toujours celui qui aime trop et ça peut faire terriblement mal. «

Tandis que Meurtre à l’Orient Express avait un meurtre, le film lui-même n’était pas particulièrement sombre. Ce n’est pas du tout le cas pour cette suite, que Branagh décrit comme « un film très sombre, très sexy et troublant ».

« L’amour, comme il le dit, n’est pas sûr et ce n’est certainement pas sûr dans cette version. Michael Green [ the screenwriter] a vraiment approfondi la connexion avec le personnage [Poirot]. S’éloignant du traitement personnel d’Agatha Christie, son approfondissement de ce que Poirot traverse par rapport à l’histoire, puis la puissance et la sex-appeal de la luxure et de l’amour au fil de l’histoire sont très forts. C’est un film très sombre, très sexy et troublant. Il livre certainement sur le carnet de voyage car il vous emmène dans des endroits différents et passionnants, mais c’est très inconfortable de manière que les gens comprendront vraiment parce que cela a à voir avec l’amour, la possession, la luxure, la jalousie, les grandes émotions primaires qui se ressentent vraiment chez les gens façon. »

Nous commençons à voir le changement de saison d’automne en termes de dates de sortie en réponse à la pandémie de COVID-19 en cours. Les studios sont toujours optimistes quant à l’automne et que les gens seront prêts et capables d’aller au théâtre. Nous devrons voir si Mort sur le Nil obtient même sa sortie 2020 et s’il peut rivaliser avec Wonder Woman 1984, qui vient d’être déplacé à la semaine précédente.

Mort sur le Nil, réalisé par Kenneth Branagh, étoiles Kenneth Branagh, Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Rose Leslie, Jennifer Saunders, et Russell Brand. Il devrait être publié le 9 octobre.

