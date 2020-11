La montre OnePlus maintenant retardée ne comportera pas le système d’exploitation Google Wear, les états de fuite

Une nouvelle fuite sur le très attendu La montre intelligente OnePlus nous indique maintenant que la montre n’utilisera pas le système d’exploitation Wear de Google, contrairement aux autres montres intelligentes d’Oppo et Xiaomi (qui utilise une version modifiée de Wear OS). Récemment, bien que La première smartwatch de OnePlus devait être fournie avec le OnePlus 8T, nous avons reçu des informations selon lesquelles la sortie de la smartwatch est maintenant reportée et qu’une nouvelle date de sortie n’a pas encore été déterminée ou annoncée. Les informations sur le système d’exploitation de la montre proviennent de leaker Max Jambor sur Twitter (via Android Central), qui déclare que la montre n’utilisera pas le système d’exploitation Wear de Google.

Cependant, le leaker ne précise pas pour le moment quel sera le système d’exploitation de la smartwatch de OnePlus.

Actuellement, la OnePlus Watch devrait sortir l’année prochaine, et elle pourrait venir dans un Cyberpunk 2077 Edition également, bien qu’il ne soit pas clair si cette version sera publiée sur les marchés américains ou européens.

Tipster Jambor a déclaré plus tôt que la raison du retard dans la sortie de la OnePlus Watch peut être due à des complications de production ou à des problèmes de développement logiciel.