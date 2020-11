La moitié des entreprises pensent qu’il n’est pas important d’avoir un diplôme universitaire lors de l’embauche d’un nouvel employé

Plus de la moitié des entreprises affirment qu’il n’est pas important d’avoir un diplôme universitaire lors de l’embauche d’un nouvel employé. Un sondage réalisé par YouGov auprès de 1 000 décideurs d’affaires en Grande-Bretagne a révélé que si 39% ont déclaré qu’un diplôme était «très important» ou «assez important», 56% ont déclaré que ce n’était «pas très important» ou «pas du tout important». Un autre 5 pour cent ont dit qu’ils ne savaient pas. Plus l’entreprise est grande, plus le diplôme devient important dans le processus d’embauche – 56% des décideurs qui travaillent dans des entreprises de plus de 250 employés ont déclaré qu’un diplôme était important. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale, contre seulement 20% des entreprises de moins de 10 employés et 36% des entreprises de 10 à 49 employés. Différences sectorielles L’importance des diplômes varie également selon le secteur – le secteur juridique estime que les diplômes sont les plus importants (66%). Les autres secteurs valorisant les diplômes comprenaient l’informatique et les télécommunications (58%) et la finance et la comptabilité (54%). Le commerce de détail, où 30 pour cent le jugent important, et l’hôtellerie et les loisirs (19 pour cent) sont les secteurs les moins concernés. Divisions régionales Les divisions régionales sont également marquées. Alors que 62 pour cent des entreprises qui opèrent principalement à Londres estiment qu’il est important d’avoir un diplôme, dans le Yorkshire et le Humber, ce chiffre est de 14 pour cent. Trente-trois pour cent des entreprises en Écosse ont estimé que c’était important, et 24 pour cent au pays de Galles. L’enquête intervient à un moment où le gouvernement britannique a laissé entendre que trop d’étudiants pourraient aller à l’université. Critique gouvernementale En juillet, la ministre des Universités, Michelle Donelan, a déclaré que «trop» d’étudiants avaient été «induits en erreur par l’expansion des cours à consonance populaire sans réelle demande du marché du travail». Elle a affirmé que les jeunes avaient été «mis à profit» et «laissés avec la dette d’un investissement qui ne rapportait en aucun cas». Le gouvernement s’est engagé à développer l’enseignement technique et professionnel comme alternative à l’université. Malgré les commentaires du ministre, des recherches ont révélé que le fait d’aller à l’université donne aux gens une augmentation de revenu moyenne de 100 000 £ ou plus au cours de leur vie, même si elle a constaté qu’une personne sur cinq aurait été mieux financée si elle n’était pas partie. Les admissions universitaires ont été très dynamiques cette année, les candidats britanniques acceptés ayant augmenté de 4% par rapport à 2019, à 441720. L’augmentation aurait probablement été stimulée par la décision prise par les gouvernements du Royaume-Uni de revenir à des notes plus généreuses évaluées par les enseignants à la suite du fiasco des résultats, laissant les élèves avec des notes plus élevées que la normale.

