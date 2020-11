La moitié des abonnés Netflix ont regardé au moins un film de vacances original l’année dernière

Hallmark et Lifetime sont peut-être les acteurs de longue date du jeu de films télévisés de vacances, mais Netflix, un nouveau venu, se vante de se vanter de son propre contenu de Noël: «Environ la moitié» des abonnés Netflix ont «regardé au moins une» des vacances originales du service de streaming les films pendant la saison des vacances 2019 et les titres de vacances de Netflix sont diffusés dans les 190 pays où la plate-forme est disponible, a déclaré un porte-parole du service de streaming à TheWrap.

Pour le contexte, Netflix a déclaré qu’il avait atteint 167 millions d’abonnés dans le monde à la fin de 2019, donc cette statistique s’appliquerait à 50% de ces comptes (jusqu’à 195,15 millions de clients de streaming payants au 30 septembre 2020). Rappel: Netflix compte une «vue» comme lorsque quelqu’un regarde un titre sélectionné pendant au moins deux minutes.

Netflix n’a pas presque autant de films de vacances originaux à son actif que Hallmark ou Lifetime (qui sortent respectivement 40 et 30 films télévisés cette saison), mais sa bibliothèque s’agrandit chaque année, et elle est déjà connue pour quelques-uns. franchises », comme sa trilogie bien-aimée« A Christmas Prince ».

Lisez aussi: Un concours de Noël: à l’intérieur de Netflix-Hallmark Battle for Holiday Viewers

En 2019, le service de streaming a lancé six nouveaux films de vacances originaux, dont le troisième volet de la populaire franchise «A Christmas Prince», «A Christmas Prince: The Royal Baby», le film d’animation «Klaus», le film pour adolescents «Let It Snow», »Comédies romantiques« Holiday in the Wild »et« The Knight Before Christmas », et la comédie« Holiday Rush ».

Cette année, Netflix propose sept nouveaux films, dont la comédie romantique d’Emma Roberts «Holidate», «Jingle Jangle: A Christmas Journey» de Forest Whitaker, et la suite de Vanessa Hudgens «The Princess Switch: Switched Again», « Dolly Parton’s Christmas on the Square », le film familial de Kurt Russell et Goldie Hawn« The Christmas Chronicles: Part Two », ainsi que« Operation Christmas Drop »et« Tudo Bem No Natal Que Vem »/« Just Another Christmas ».

Au-delà de ces films, Netflix propose également de nouvelles émissions télévisées sur le thème des vacances telles que «Dash & Lily» et «Holiday Home Makeover with Mr. Christmas», ainsi que les finales spéciales / séries de Noël pour «The Big Show Show» et «Ashley Garcia: Genius in Love », ainsi que plusieurs titres pour enfants et familles. Vous pouvez voir la liste complète ici.