La moitié: certaines choses qui ne donnent aucun sens connaissent chaque détail ici

– – – – – – La moitié: mises à jour, le récent original de Netflix dirigé par Alice Wu est très vaguement basé sur les propres expériences des scénaristes-réalisateurs et est devenu un succès instantané sur la plate-forme de streaming. Le film a été bien accueilli par le public ainsi que par les critiques. Plus de 90% des téléspectateurs ont aimé le film et selon Rotten Tomatoes, l’émission a obtenu une note de 97%. Voici certaines des choses dans le film qui n’ont aucun sens: Eh bien, Ellie est préoccupée par l’idée que les âmes ont les autres moitiés qui se cherchent toujours. Lorsque le personnage Paul demande à Ellie de l’aider à écrire une lettre d’amour à Aster, Elle veut savoir pourquoi il l’aime. Eh bien, ses raisons sont superficielles. Ellie explique alors que l’amour est l’effort que l’on met – mais elle-même ne fait aucun effort, se tenant à distance d’Aster et ne lui parlant jamais directement. Ellie pense que les gens doivent apprendre à se connaître pour s’aimer, mais elle ne connaît pas du tout Aster, il semble donc étrange qu’elle soit si amoureuse d’elle. Relation d’Aster avec Trig Aster est connu pour être dans une relation avec Trig, qui est supposé être l’un des amis de Paul. Mais pour une raison inconnue, ils sont tous les deux prêts à se marier, même s’ils n’ont que 17 ans. Aster n’aime pas Trig et il ne se soucie pas du tout d’elle. Pourquoi Aster ne rompt pas avec Trig? Ellie donne l’intrigue Eh bien, en plus des citations faisant plus qu’une petite préfiguration, la narration d’Ellie dit aux téléspectateurs comment l’intrigue se déroulera avant même que le film ne commence. Sa voix introduit le public au concept des demi-âmes avant de nous avertir qu’il s’agit d’une histoire d’amour dans laquelle personne n’obtient ce qu’il veut. Les téléspectateurs peuvent deviner dans la première scène que Paul ne se retrouvera ni avec Aster ni avec Ellie et qu’Ellie ne se retrouvera pas non plus avec Aster. – – –

Delorm Meuble tv Macao 2 tirors2 niches - teck massif Meuble TV Macao en teck massif Le teck massif est une star de la déco d’intérieur contemporain. C’est l’époque d’une certaine élégance au naturel. On montre les traits caractéristiques qui donnent la personnalité d’un morceau de bois, ce qui le rend unique. Ainsi, chaque création artisanale est un élément

madeinmeubles Bar en angle industriel bois et métal Son principal atout, l'originalité. Unique en son genre, chaque détail est au rendez-vous ! On aime les nuances claires de son bois de manguier, on adore les détails industriels qu'on retrouve de manière affirmée et qui donnent une réelle identité au meuble, enfin on le choisi pour sa capacité de rangement et

MATHI DESIGN Banc Vintage Marron Banc vintage en bois massif, il ne s'agit pas de réédition. Chaque banc est unique, son charme réside dans son vécu qui apportera de la chaleur et de l'authentique vintage à votre pièce.Certaines pièces ont été réparées à l'aide de pièces en bois ou métalliques.Ce banc est compatible avec la table de repas