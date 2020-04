La MLS lance une compétition pour les jeunes alors que l’académie USSF se replie

NEW YORK – La Major League Soccer lance une plate-forme de compétition de jeunes d’élite pour les équipes qui se trouvaient dans l’académie de développement de la Fédération américaine de football, qui s’est fermée mercredi en raison de la pandémie de coronavirus.

« Les circonstances extraordinaires et imprévues entourant la pandémie de COVID-19 ont entraîné une situation financière qui ne permet pas sa poursuite », a déclaré l’URSS dans un communiqué.

Lancée en 2007, l’académie USSF avait inclus des compétitions dans cinq groupes d’âge.

MLS a déclaré qu’elle inclurait des équipes américaines et internationales dans la nouvelle entreprise. Il prévoit des matchs de saison de ligue et des tournois régionaux et nationaux avec des équipes internationales. La MLS a l’intention d’élargir la formation des entraîneurs et d’améliorer l’identification des joueurs.

« Nous constatons une contribution significative à la qualité de jeu en MLS de la part de talents locaux », a déclaré Jeff Agoos, un ancien joueur de l’équipe nationale américaine qui est vice-président senior de la MLS, dans un communiqué. « Comme nous avons actuellement 2 500 joueurs d’élite et 250 meilleurs entraîneurs de jeunes dans nos académies, la MLS est particulièrement bien placée pour fournir une nouvelle plate-forme améliorée. »

La MLS a déclaré qu’elle évaluait les futures opportunités de compétition pour les filles.