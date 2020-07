La mission lunaire chinoise Chang’e 4 termine sa 20e journée sur la face lunaire

L’atterrisseur lunaire et le rover chinois Chang’e 4 ont terminé leurs tâches scientifiques pour un 20e jour lunaire de l’autre côté de la lune.

L’atterrisseur de la mission et le rover Yutu 2 ont repris leurs activités le 14 juillet après le lever du soleil sur leur emplacement dans le cratère Von Kármán, de l’autre côté de la lune. L’atterrisseur s’est éteint le 26 juillet à 22 h 20 HAE (2 h 20 GMT le 27 juillet), Yutu 2 étant déjà entré dans un état dormant environ 10 heures plus tôt, à 12 h 34 HAE (16 h 34 GMT).

Yutu 2 a poursuivi son voyage prévu vers le nord-ouest de l’atterrisseur, selon le programme d’exploration lunaire de Chine (CLEP). Le rover a parcouru 27,64 mètres (90 pieds) pendant la journée lunaire pour faire un total de 1610 pieds (490,9 m) de mèche depuis son coucher de l’autre côté de la Lune en janvier 2019.

Image 1 sur 4 Un patch de régolithe lunaire imaginé par Yutu 2, publié en juillet 2020. (Crédit d’image: CNSA / CLEP) Image 2 sur 4 L’ombre du rover Yutu 2 sur le régolithe lunaire, sorti en juillet 2020. (Crédit d’image: CNSA / CLEP) Image 3 sur 4 Image du régolithe lunaire vu par la caméra panoramique Yutu 2 en juin 2020. (Crédit d’image: CNSA / CLEP) Image 4 sur 4 Image de la caméra d’évitement des dangers Yutu 2 d’un matériau au centre d’un cratère (Crédit d’image: BACC / OurSpace)

Tous les instruments scientifiques de Chang’e 4 – y compris une charge utile d’astronomie basse fréquence sur l’atterrisseur et un spectromètre pour analyser la composition de la surface lunaire – fonctionnent bien, selon le CLEP.

Au cours de la journée lunaire précédente (du 14 au 27 juin), Yutu 2 a découvert un petit cratère contenant un matériau relativement réfléchissant en son centre, selon Our Space, une publication de vulgarisation scientifique en langue chinoise. Il est probable que cela ressemble à une découverte dont l’année dernière a suscité un intérêt général, mais qui a été récemment confirmée par les scientifiques comme étant très probablement du verre de fusion à impact.

Les données d’un autre instrument Yutu 2 – le radar de pénétration du sol – ont également été utilisées pour fournir un premier regard en profondeur sous le cratère Von Kármán dans un article publié le 9 juillet dans la revue Nature Communications.

Le radar fonctionne à deux fréquences, 60 MHz et 500 MHz. Un autre article publié en février dans la revue Science Advances a utilisé les données à haute fréquence pour révéler trois couches distinctes sous Yutu 2 jusqu’à 40 m (130 pieds). Le nouveau papier utilise les données à basse fréquence qui fournit un regard plus profond, entre 170 et 1076 pieds (52 à 328 m).

Les détections révèlent que les éjectas enfouis d’impacts majeurs sont recouverts d’au moins quatre couches de coulées de lave distinctes. Les données fournissent des preuves directes de multiples événements de remplissage de lave, probablement survenus à l’époque de l’Imbrium, il y a environ 3 850 à 3 200 millions d’années.

Le rover lunaire chinois Yutu 2 a capturé ce premier regard sur la structure souterraine profonde de la face arrière lunaire. Sur la gauche (a) se trouve un radargramme du site d’atterrissage de Chang’e 4. La figure (b) montre le même radargramme réinterprété à l’aide de techniques d’amélioration d’image. La longueur cumulative du chemin parcouru est de 933,7 pieds (284,6 mètres). Les lignes jaunes représentent des échos de subsurface améliorés; les lignes bleu clair sont des limites subtiles indiquant des différences dans la direction et la netteté des « rayures »; Les lignes pointillées indiquent une incertitude de localisation plus élevée. (Crédit d’image: Nature Communications / CC BY 4.0)

Les chercheurs utilisent les lectures et les articles précédents pour construire une histoire possible du cratère Von Kármán, suggérant quels événements d’impact peuvent avoir créé des strates souterraines particulières.

L’atterrisseur à énergie solaire et Yutu 2 se réveilleront entre 24 et 48 heures après le lever du soleil local le 11 août pour commencer le 21e jour lunaire. Le vaisseau spatial s’éteindra avant chaque nuit lunaire d’environ 14,5 jours terrestres en raison du manque de soleil et pour protéger contre le froid profond.

