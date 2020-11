La mission d’astronaute Crew-1 de SpaceX vers la Station spatiale internationale en photos

Playmobil Station spatiale sur Mars Playmobil Space

Avec 2 astronautes, un robot et un double canon en état de marche. Avec divers effets lumineux et sonores (nécessite 2 piles AAA) et un équipement suffisant pour la mission sur Mars. Dimensions 50 x 28 x 20 cm. Avec deux astronautes, un robot et un double canon en état de marche Caractéristiques: Ef