La mise à jour Android de Google apporte de gros changements en matière d’accessibilité

Google a annoncé aujourd’hui une série de mises à jour d’Android pour cet automne. Ces modifications, qui sont disponibles à partir d’aujourd’hui, mettent à jour diverses facettes des appareils Android, allant de l’accessibilité à l’utilisation de votre téléphone en situation de mobilité, en passant par le divertissement tout court.

Les principales fonctions d’accessibilité sont Camera Switches et Project Activate. Camera Switches est une fonctionnalité d’Android qui vous permet de contrôler votre téléphone avec des expressions faciales en utilisant votre caméra frontale comme méthode de saisie. Elle a fait ses débuts dans la version bêta d’Android 12, mais Google la déploie également sur les téléphones Android plus anciens cette semaine. Quant au projet Activate, il s’agit d’une application qui vous permet d’utiliser des gestes faciaux pour communiquer.

Par exemple, un mouvement des yeux peut inciter votre téléphone Android à émettre un son de rire, ou un sourire peut inciter l’application Messages à envoyer un texte, et ainsi de suite. Une dernière mise à jour concernant l’accessibilité apporte la reconnaissance de l’écriture manuscrite à l’application Lookout de Google destinée aux malvoyants. Elle sera désormais capable de lire les textes manuscrits en anglais et dans d’autres langues latines, entre autres changements.

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq

— Google (@Google) May 18, 2021