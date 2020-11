La mise à niveau de la conception WinUI de Windows 10 est toujours sur la bonne voie pour être lancée l’année prochaine

in

Comme vous vous en souvenez peut-être, WinUI 3 concerne uniquement l’interface utilisateur et sera le composant principal de la mise à jour de conception très attendue de Windows 10. WinUI est également important pour Project Reunion de Microsoft, qui vise à apporter des API et des fonctionnalités UWP modernes aux applications de bureau (Win32).

WinUI fonctionne déjà sur Win32 et UWP, mais il s’améliore avec la mise à jour de WinUI 3, qui est toujours sur la bonne voie pour la version printemps 2021 (Q2 / Q3).

Pour ceux qui ne le savent pas, WinUI est considéré comme une plate-forme UX native pour les développeurs et il est livré séparément du système d’exploitation, ce qui signifie qu’il peut être mis à jour fréquemment en fonction des commentaires de la communauté.

Comme nous l’avons signalé plus tôt cette année, un certain nombre de références à «WinUI» sont récemment apparues dans les versions d’aperçu de Windows 10. Les références à WinUI dans Windows 10 ont ensuite été supprimées des versions d’aperçu, mais cela suggère que Microsoft pourrait mettre à jour le menu Démarrer et le centre d’action avec des idées de WinUI.

Microsoft a maintenant publié WinUI 3 Preview 3 pour les développeurs et ajoute la prise en charge de nouvelles fonctionnalités, notamment le glisser-déposer dans l’environnement de développement.

Selon la feuille de route, la société a déjà publié trois aperçus de WinUI 3 et le projet sera jugé prêt au début de l’année prochaine.

Il convient de noter que la version finale de WinUI 3 prendra également en charge Windows 10X, l’effet Reveal de Fluent Design, la personnalisation de la barre de titre, etc. Le menu Démarrer et le centre de maintenance seront mis à jour pour utiliser les composants WinUI en plus du Windows.UI.XAML actuel.

Le menu Démarrer et le centre d’action de Windows 10 utilisent déjà Fluent Design, mais la mise en œuvre de WinUI permettra des modifications sous le capot et des ajustements importants pour embellir l’interface utilisateur.

WinUI pour Windows 10 fournira une expérience «cohérente et intuitive» aux utilisateurs et permettra également la prise en charge des coins arrondis. Les rapports ont également indiqué que vous pouvez vous attendre à WinUI dans Windows Shell et toutes les applications propriétaires.

Selon les rapports, la mise à jour de Windows 10 21H2 avec WinUI et d’autres améliorations commenceront à être déployées auprès des consommateurs au cours du second semestre 2021.

