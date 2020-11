La mise à jour vers OnePlus 5 est déployée et retourne une fonctionnalité clé à la caméra

Après avoir creusé le problème, le fabricant a constaté qu’un bogue dans le module de communication était à l’origine du problème avec EIS. Extermination de ce bug requis OnePlus pour avoir des conversations avec les opérateurs entraînant des retards. Enfin, nous sommes heureux d’annoncer que OnePlus a annoncé qu’il commencerait à déployer une nouvelle mise à jour aujourd’hui qui comprend le correctif de sécurité Android de septembre et la version d’août de Google Mobile Services. Et bien sûr, EIS a été retourné. D’autres correctifs incluent un qui répare un problème d’enregistrement d’appels anormal et un autre problème qui a vu une alarme définie se désactiver lorsque le téléphone était éteint. Et pour ceux qui ont un OnePlus 5T, une autre correction de bogue permettra aux utilisateurs d’utiliser le geste arrière depuis le bas de l’écran.

Le OnePlus 5 obtient enfin sa première mise à jour logicielle depuis mai

La mise à jour aura une version limitée pour les utilisateurs de OnePlus 5 à partir d’aujourd’hui, juste pour s’assurer qu’il n’y a plus de problèmes avec elle. Un déploiement plus large suivra en supposant qu’aucun autre problème ne soit découvert. Une mise à jour similaire pour ceux avec le OnePlus 5T fera bientôt surface.

Dans un communiqué, la société a déclaré: « Pour ceux qui utilisaient les versions précédentes de OnePlus 5 et OnePlus 5T, nous apprécions vos commentaires actifs et de nous avoir contactés. Avec votre aide, nous avons pu mieux optimiser et améliorer plusieurs clés zones … »