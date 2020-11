La mise à jour qui vient d’être déposée par Google corrigera ces bogues sur certains téléphones Pixel

C’est le début d’un tout nouveau mois et vous savez ce que cela signifie! La publication des dernières mises à jour de sécurité Android pour les modèles Pixel éligibles (série Pixel 3 à Pixel 5). Il existe à la fois des améliorations fonctionnelles et des corrections de bogues. Par exemple, avec la nouvelle mise à jour installée, les modèles Pixel tels que le Pixel 3/3 XL, le Pixel 3a / 3a XL, le Pixel 4/4 XL, le Pixel 4a / 4a (5G) et le Pixel 5 recevront un correctif pour un bug qui supprime accidentellement des listes de lecture sur YouTube Music.

Les neuf mêmes modèles auront un bug exterminé qui empêche la sonnerie de fonctionner sur les appels de contacts favoris en mode NPD. Un autre correctif pour tous ces modèles empêche l’écran de se réveiller après qu’un périphérique affecté est verrouillé dans certaines conditions. Et enfin, la mise à jour corrige la navigation cachée lors de la lecture multimédia en plein écran.

Trois correctifs visent les bogues trouvés sur le Pixel 4a (5G) et le Pixel 5. Un bogue empêche les appels téléphoniques en mode Android Auto tandis qu’un autre améliore la réponse du paramètre de luminosité automatique dans certaines conditions. Le troisième correctif pour ces deux modèles répare spécifiquement le son tactile incohérent dans certaines conditions. Le Pixel 3/3 XL et le Pixel 3a / 3a XL bénéficieront d’un nouvel accès aux captures d’écran sur les appareils avec navigation à deux boutons.

Correctifs fonctionnels pour certains modèles de Pixel trouvés dans la mise à jour de sécurité Android de novembre Voir aussi Spirited Away et 4 autres films Hayao Miyazaki qui feraient des adaptations intéressantes en direct

Le Pixel 4/4 XL recevra un correctif pour un problème qui assombrit l’écran pendant les appels téléphoniques. Les propriétaires de Pixel 4/4 XL et ceux avec le Pixel 4a / 4a XL recevront également un correctif pour un problème qui provoque un routage audio incorrect en mode Android Auto. Ces quatre modèles devraient également mettre fin au bégaiement audio auquel les utilisateurs ont dû faire face lors de la diffusion de contenu multimédia dans certaines applications. Les utilisateurs de Pixel 4a qui ont eu des problèmes avec l’écran tactile de leur téléphone avec certains protecteurs d’écran superposés devraient voir ce problème prendre fin lorsqu’ils installent la mise à jour.